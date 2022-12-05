***ARZUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.12.2022 17:23
***ARZUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARZUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084426
BIST
17:514.959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -3,83
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
17:5118,6401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
17:5119,6177
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0116
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5773
17:511.070,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -6,53
|Açılış
|: 1.070,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.070,08
BIST En Aktif Hisseler17:51
|GLBMD
|12,87
|44.286.037
|% 10,00
|
|EMKEL
|5,17
|28.925.112
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|104.075.590
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.280.780
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|304.424.428
|% 9,99
|
|SASA
|108,00
|748.511.438
|% -10,00
|
|ERCB
|101,70
|103.844.186
|% -10,00
|
|SNICA
|35,10
|1.446.698.651
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|369.027.175
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|106.284.732
|% -9,98
|
|THYAO
|138,30
|13.869.223.246
|% 7,79
|
|EREGL
|42,54
|12.356.867.126
|% 2,70
|
|KRDMD
|16,23
|7.827.906.650
|% 9,96
|
|ASELS
|49,76
|5.795.388.594
|% 5,78
|
|EKGYO
|7,25
|4.105.896.610
|% 1,54
|
|EKGYO
|7,25
|4.105.896.610
|% 1,54
|
|KRDMD
|16,23
|7.827.906.650
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,16
|3.140.916.955
|% -2,68
|
|EREGL
|42,54
|12.356.867.126
|% 2,70
|
|TSKB
|4,01
|961.881.866
|% -0,74
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6344
|18,6401
|% 0,03
|
|Euro
|19,6098
|19,6177
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,7734
|22,8876
|% -0,20
|
|Frank
|19,7868
|19,9060
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9422
|4,9670
|% -0,00
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-20,14
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.071
|-5,70
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.181
|7.247
|-27,00
|
|Yarım
|3.483
|3.543
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.747
|1.771
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,40
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|13,57
|13,59
|-0,28
|
|B. Petrol
|87,62
|87,62
|2,05
|
Seans Raporu
17:51
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17:59DAGHL
Yüzde 4.83 oranında artışla 12.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 933 adet işlem
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17:57SEKFK
Yüzde 4.62 oranında artışla 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 270, 461 adet işlem
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17:56AVGYO
Yüzde 8.18 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 753, 527 adet işlem
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, THYAO, ASELS
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 08 artarak (% 0.26 ) 4, 347