***ARZUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 10:07
***ARZUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARZUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084619
BIST
11:314.948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -9,67
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.964
En Düşük
4.910
11:3118,6424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0043
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
11:3119,5763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0275
|Açılış
|: 19,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
11:311.061,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.061,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler11:31
|BARMA
|122,10
|26.454.797
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,97
|12.916.021
|% 9,97
|
|OZSUB
|13,58
|5.916.331
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|20.904.707
|% 9,96
|
|KRDMB
|14,24
|46.731.061
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|389.590.046
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|ALFAS
|199,30
|355.812.560
|% -9,98
|
|HUNER
|10,66
|30.858.530
|% -9,97
|
|MIATK
|105,70
|22.886.282
|% -9,97
|
|KRDMD
|17,33
|4.672.973.625
|% 6,78
|
|THYAO
|137,60
|3.275.758.993
|% -0,72
|
|EREGL
|42,78
|3.047.173.575
|% 0,80
|
|ASELS
|49,64
|1.888.014.573
|% -0,28
|
|ENKAI
|27,28
|1.843.208.166
|% 2,33
|
|KRDMD
|17,33
|4.672.973.625
|% 6,78
|
|ADESE
|1,83
|237.405.736
|% -1,08
|
|EKGYO
|7,23
|758.378.358
|% -0,55
|
|SKBNK
|2,69
|264.194.935
|% 0,75
|
|TSKB
|4,08
|389.609.978
|% 1,75
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6377
|18,6424
|% 0,02
|
|Euro
|19,5681
|19,5763
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,6694
|22,7831
|% 0,19
|
|Frank
|19,6737
|19,7922
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% 0,00
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|3,77
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|3,17
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.130
|7.192
|24,00
|
|Yarım
|3.458
|3.516
|11,00
|
|Çeyrek
|1.734
|1.757
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|13,42
|13,43
|0,12
|
|B. Petrol
|83,11
|83,11
|0,43
|
Seans Raporu
11:31
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