***ARZUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2023 13:37
***ARZUM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
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Açıklamalar
ARZUM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196402
BIST
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15:557.832
En Düşük
|Değişim
|: 0,61%
|| 47,62
|Açılış
|: 7.835
|
|Önceki Kapanış
|: 7.784
|
7.809
En Yüksek
7.898
15:5527,0444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0396
|Açılış
|: 26,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1970
En Düşük
26,9493
15:5528,8800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0200
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
28,9000
En Düşük
28,8500
15:551.679,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,19
|Açılış
|: 1.679,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,75
|
1.689,51
En Düşük
1.673,48
BIST En Aktif Hisseler15:55
|SANFM
|25,74
|28.511.150
|% 10,00
|
|MIATK
|605,20
|493.526.172
|% 10,00
|
|ISBTR
|265.358,80
|2.388.229
|% 10,00
|
|KENT
|500,50
|2.756.800
|% 10,00
|
|UFUK
|77,60
|11.739.053
|% 9,99
|
|PEGYO
|8,37
|84.768.114
|% -10,00
|
|SRVGY
|270,50
|12.950.999
|% -9,98
|
|CMENT
|194,40
|1.326.488
|% -9,96
|
|INGRM
|439,20
|540.933.593
|% -9,72
|
|LIDER
|126,30
|274.306.247
|% -7,13
|
|THYAO
|225,30
|8.219.746.232
|% 3,06
|
|YKBNK
|16,73
|4.037.057.718
|% 3,85
|
|ISCTR
|22,76
|4.025.046.274
|% 3,36
|
|KOZAL
|28,02
|2.844.078.311
|% 0,07
|
|ALFAS
|159,30
|2.652.042.010
|% 3,78
|
|YKBNK
|16,73
|4.037.057.718
|% 3,85
|
|ISCTR
|22,76
|4.025.046.274
|% 3,36
|
|ADESE
|2,13
|313.373.645
|% 9,79
|
|EKGYO
|7,97
|1.186.663.045
|% 1,01
|
|ZOREN
|4,66
|652.502.743
|% -0,21
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0357
|27,0444
|% 0,15
|
|Euro
|28,8300
|28,8800
|% -0,07
|
|Sterlin
|33,3707
|33,5381
|% -0,02
|
|Frank
|30,0379
|30,2189
|% 0,22
|
|Riyal
|7,1864
|7,2224
|% 0,08
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|1,71
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.680
|2,11
|
|Cumhuriyet
|11.306
|11.476
|-25,00
|
|Tam
|11.059
|11.137
|-29,00
|
|Yarım
|5.547
|5.591
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.796
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,35
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|20,24
|20,27
|0,10
|
|B. Petrol
|93,56
|93,56
|-0,78
|
Seans Raporu
15:55
daha fazla
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16:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 59 artarak (% 0.48 ) 8, 256
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16:10
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, YKBNK, ISCTR
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16:10XU100
Endeks 7, 828 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 85, 256.00 milyon TL de
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16:10KNFRT
Yüzde 9.93 oranında artışla 23.46 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 220, 769 adet işlem
-
16:08ITTFH
Yüzde 4.72 oranında artışla 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 238, 970 adet işlem