***ARZUM* *GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
14.12.2020 10:36
***ARZUM******GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892968
BIST
12:561.388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 17,19
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.390
En Düşük
1.378
12:567,8781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0360
|Açılış
|: 7,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8410
12:569,5809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0775
|Açılış
|: 9,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
12:56463,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,03
|Açılış
|: 463,83
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler12:53
|VERTU
|10,67
|27.388.667
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|282.198
|% 9,99
|
|MZHLD
|22,92
|268.256
|% 9,98
|
|SELGD
|4,96
|1.212.422
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,92
|489.354
|% 9,97
|
|BERA
|19,66
|90.818.445
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|2.212.181
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|1.037.112
|% -9,98
|
|UMPAS
|1,22
|613.490
|% -9,63
|
|IZMDC
|14,35
|38.445.459
|% -7,36
|
|SISE
|7,37
|1.298.752.182
|% 1,94
|
|KRVGD
|16,91
|1.183.384.163
|% 6,29
|
|THYAO
|12,70
|1.175.558.611
|% 2,34
|
|GARAN
|9,72
|974.061.055
|% 1,99
|
|KRDMD
|5,37
|893.192.291
|% 0,75
|
|SISE
|7,37
|1.298.752.182
|% 1,94
|
|PETKM
|4,90
|830.790.104
|% 2,30
|
|KRDMD
|5,37
|893.192.291
|% 0,75
|
|YKBNK
|3,10
|503.378.074
|% 3,33
|
|DOHOL
|3,14
|459.450.890
|% 2,61
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8732
|7,8784
|% 0,46
|
|Euro
|9,5738
|9,5804
|% 0,81
|
|Sterlin
|10,5435
|10,5964
|% 1,96
|
|Frank
|8,8673
|8,9207
|% 0,95
|
|Riyal
|2,0967
|2,1072
|% 0,58
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-10,39
|
|Altın Gr.
|466
|466
|2,03
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|-2,00
|
|Tam
|3.071
|3.149
|-1,72
|
|Yarım
|1.484
|1.523
|-0,83
|
|Çeyrek
|745
|762
|-0,42
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,06
|0,02
|
|B. Petrol
|50,39
|50,39
|0,41
|