***ARZUM* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
15.12.2020 13:43
***ARZUM******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin paylarını halka arz eden aracı kurum tarafından yayınlanan Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş tarafından hazırlanan Analist Raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893196
BIST
16:401.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,13
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.398
En Düşük
1.385
16:407,8513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8683
En Düşük
7,8148
16:409,5327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0100
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5716
En Düşük
9,5061
16:40468,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 6,38
|Açılış
|: 468,13
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
468,40
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler16:40
|KARTN
|3.264,80
|465.104.290
|% 10,00
|
|INTEM
|22,66
|2.627.903
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|728.022
|% 9,99
|
|YAPRK
|49,60
|1.170.461
|% 9,98
|
|IZTAR
|16,31
|2.083.097
|% 9,98
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|BERA
|17,70
|107.880.441
|% -9,97
|
|MERKO
|10,08
|58.670.095
|% -9,68
|
|RTALB
|33,56
|140.723.174
|% -8,80
|
|BASCM
|11,80
|135.327
|% -8,53
|
|GARAN
|9,67
|1.736.517.890
|% 0,10
|
|KRDMD
|5,44
|1.471.345.768
|% 0,18
|
|ODAS
|4,10
|1.433.037.755
|% 2,24
|
|EKGYO
|2,08
|1.205.409.295
|% 2,46
|
|SISE
|7,38
|1.025.495.453
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,08
|1.205.409.295
|% 2,46
|
|ODAS
|4,10
|1.433.037.755
|% 2,24
|
|KRDMD
|5,44
|1.471.345.768
|% 0,18
|
|YKBNK
|3,13
|783.737.581
|% 2,29
|
|ALBRK
|1,92
|408.531.394
|% 3,23
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8472
|7,8513
|% 0,01
|
|Euro
|9,5274
|9,5327
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,4762
|10,5287
|% 0,40
|
|Frank
|8,8129
|8,8660
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0865
|2,0970
|% -0,02
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|26,19
|
|Altın Gr.
|467
|467
|4,96
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.137
|20,00
|
|Tam
|3.077
|3.155
|20,54
|
|Yarım
|1.487
|1.526
|9,94
|
|Çeyrek
|746
|763
|4,97
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,55
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,13
|
|B. Petrol
|50,60
|50,60
|0,31
|
Seans Raporu
16:40
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16:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 34 artarak (% 0.48 ) 1, 548
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16:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ODAS, KRDMD
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16:55XU100
Endeks 1, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 24, 900.00 milyon TL de
-
16:54BRMEN
Yüzde 9.49 oranında artışla 3.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 821, 535 adet işlem
-
16:51ISGSY
Yüzde 5.55 oranında artışla 19.03 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 511, 436 adet işlem