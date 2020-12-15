***ARZUM* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir









***ARZUM******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )İlgili Şirketler [ARZUM]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarArzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin paylarını halka arz eden aracı kurum tarafından yayınlanan Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş tarafından hazırlanan Analist Raporu ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893196BIST