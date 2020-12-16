***ARZUM* *HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
16.12.2020 09:26
***ARZUM******HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [ARZUM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin "Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu" ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893306
BIST
12:111.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 10,61
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
12:117,7869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0493
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
12:119,5060
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0274
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
12:11466,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,51
|Açılış
|: 466,80
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler12:11
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|9.846.172
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|RAYSG
|22,64
|12.225.361
|% -9,94
|
|IZMDC
|11,45
|99.942.064
|% -9,34
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|GARAN
|9,80
|979.421.188
|% 1,55
|
|SISE
|7,34
|950.341.991
|% 0,14
|
|TUPRS
|109,20
|645.899.014
|% 0,83
|
|YKBNK
|3,14
|560.540.495
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,47
|547.535.870
|% 0,92
|
|YKBNK
|3,14
|560.540.495
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,59
|387.587.395
|% 4,86
|
|EKGYO
|2,12
|305.561.698
|% 0,95
|
|SISE
|7,34
|950.341.991
|% 0,14
|
|ODAS
|4,06
|447.253.484
|% 1,25
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7807
|7,7869
|% -0,63
|
|Euro
|9,5005
|9,5060
|% -0,29
|
|Sterlin
|10,5002
|10,5529
|% -0,06
|
|Frank
|8,7929
|8,8459
|% -0,26
|
|Riyal
|2,0730
|2,0834
|% -0,46
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|8,74
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|25,00
|
|Tam
|3.079
|3.157
|-3,81
|
|Yarım
|1.488
|1.527
|-1,84
|
|Çeyrek
|746
|763
|-0,92
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,02
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,08
|
|B. Petrol
|50,64
|50,64
|-0,12
|