***ARZUM* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
15.12.2020 10:54
***ARZUM******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [ARZUM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Değerlendirme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893167
BIST
12:571.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,87
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.396
En Düşük
1.385
12:577,8384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0124
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8683
En Düşük
7,8245
12:579,5329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0098
|Açılış
|: 9,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5716
En Düşük
9,5074
12:57465,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,49
|Açılış
|: 465,23
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
466,31
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler12:55
|INTEM
|22,66
|2.459.380
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|467.310
|% 9,99
|
|OZKGY
|6,06
|355.114.054
|% 9,98
|
|OZKGY
|6,06
|355.114.054
|% 9,98
|
|YAPRK
|49,60
|596.093
|% 9,98
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|BERA
|17,95
|68.323.587
|% -8,70
|
|DAGHL
|11,60
|99.621
|% -7,94
|
|TKURU
|220,00
|47.960
|% -7,17
|
|KRVGD
|14,76
|316.741.512
|% -6,64
|
|GARAN
|9,73
|1.059.345.693
|% 0,72
|
|PETKM
|4,94
|781.135.777
|% 1,86
|
|HALKB
|5,58
|754.110.594
|% 4,30
|
|ODAS
|3,96
|701.526.576
|% -1,25
|
|KRDMD
|5,35
|656.724.514
|% -1,47
|
|ODAS
|3,96
|701.526.576
|% -1,25
|
|PETKM
|4,94
|781.135.777
|% 1,86
|
|IHLAS
|1,32
|186.800.571
|% -5,04
|
|HALKB
|5,58
|754.110.594
|% 4,30
|
|DOHOL
|3,20
|399.962.047
|% 1,27
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8309
|7,8327
|% -0,23
|
|Euro
|9,5245
|9,5323
|% -0,11
|
|Sterlin
|10,4146
|10,4668
|% -0,19
|
|Frank
|8,8123
|8,8654
|% -0,06
|
|Riyal
|2,0827
|2,0932
|% -0,20
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|17,73
|
|Altın Gr.
|465
|465
|3,13
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.131
|14,00
|
|Tam
|3.070
|3.147
|12,67
|
|Yarım
|1.484
|1.522
|6,13
|
|Çeyrek
|744
|761
|3,07
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|0,09
|
|B. Petrol
|50,24
|50,24
|-0,05
|