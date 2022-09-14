***ARZUM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.09.2022 17:15
***ARZUM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARZUM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Süleyman Evli tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063136
BIST
17:233.395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -31,77
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
17:2318,2508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2342
17:2318,2503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0569
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
17:23998,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,18
|Açılış
|: 998,52
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.002,19
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler17:23
|ASELS
|33,00
|5.748.534.517
|% 10,00
|
|PAGYO
|23,12
|18.301.042
|% 9,99
|
|KNFRT
|12,33
|47.149.935
|% 9,99
|
|DESA
|31,72
|39.612.778
|% 9,99
|
|PENGD
|6,94
|75.239.462
|% 9,98
|
|ISCTR
|10,17
|1.320.169.429
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|107.498.292
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|71.139.634
|% -10,00
|
|SNPAM
|14,40
|581.013
|% -10,00
|
|QNBFL
|81,00
|150.606
|% -10,00
|
|KRDMD
|13,24
|7.538.527.417
|% -8,37
|
|ASELS
|33,00
|5.748.534.517
|% 10,00
|
|THYAO
|72,70
|5.063.046.940
|% 2,25
|
|AKBNK
|14,19
|3.264.876.083
|% -9,96
|
|EREGL
|30,48
|2.749.206.494
|% -0,07
|
|EKGYO
|4,43
|2.682.832.437
|% -8,09
|
|KRDMD
|13,24
|7.538.527.417
|% -8,37
|
|YKBNK
|7,86
|2.484.797.419
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,19
|3.264.876.083
|% -9,96
|
|CEMAS
|1,43
|309.343.887
|% -2,72
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2443
|18,2508
|% 0,01
|
|Euro
|18,2352
|18,2503
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,0091
|21,1144
|% 0,47
|
|Frank
|18,8959
|19,0098
|% -0,01
|
|Riyal
|4,8367
|4,8610
|% -0,09
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|0,99
|
|Altın Gr.
|999
|1.000
|0,53
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.754
|6.814
|-2,00
|
|Yarım
|3.291
|3.331
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.665
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,54
|19,58
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|0,15
|
|B. Petrol
|94,85
|94,85
|1,68
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -39, 92 kaybederek (% -1.07 ) 3, 708
-
17:36XU100
Endeks 3, 397 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 65, 337.00 milyon TL de
-
17:36KRDMD
Yüzde -8.24 oranında düşüşle 13.26 lira fiyatla işlem gören hissede 564, 879, 107 adet işlem
-
17:35YKBNK
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 7.86 lira fiyatla işlem gören hissede 312, 639, 751 adet işlem
-
17:33AKBNK
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 14.19 lira fiyatla işlem gören hissede 225, 480, 576 adet işlem