***ARZUM* *MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
17.12.2020 18:01
***ARZUM******MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Pay Tebliği 29.maddesine istinaden, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893693
BIST
18:051.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,91
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.392
18:057,7142
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0884
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,7098
18:059,4662
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0443
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4574
18:05470,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,51
|Açılış
|: 470,35
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
471,60
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAPRK
|49,10
|1.899.440
|% 9,99
|
|TDGYO
|13,89
|8.308.490
|% 9,98
|
|SNKRN
|10,16
|1.761.556
|% 9,96
|
|AVOD
|8,87
|131.395.434
|% 9,91
|
|HLGYO
|3,81
|266.752.686
|% 9,80
|
|NIBAS
|75,65
|15.108.843
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|672.472
|% -9,99
|
|TACTR
|9,74
|628.126
|% -9,98
|
|SEYKM
|27,60
|2.757.539
|% -7,75
|
|DIRIT
|3,84
|1.430.918
|% -5,42
|
|PGSUS
|74,30
|2.070.780.956
|% 9,26
|
|ODAS
|3,94
|1.250.153.692
|% -2,96
|
|TURSG
|6,44
|624.568.039
|% 5,40
|
|TMSN
|14,72
|560.121.905
|% 2,36
|
|KRVGD
|14,24
|294.490.029
|% -1,86
|
|ODAS
|3,94
|1.250.153.692
|% -2,96
|
|TURSG
|6,44
|624.568.039
|% 5,40
|
|IHLGM
|1,27
|105.676.772
|% 0,79
|
|HLGYO
|3,81
|266.752.686
|% 9,80
|
|TMSN
|14,72
|560.121.905
|% 2,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7125
|7,7142
|% -1,13
|
|Euro
|9,4573
|9,4662
|% -0,47
|
|Sterlin
|10,4852
|10,5378
|% -0,14
|
|Frank
|8,7155
|8,7680
|% -0,70
|
|Riyal
|2,0548
|2,0651
|% -0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|30,48
|
|Altın Gr.
|470
|470
|1,95
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|0,65
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,09
|
|B. Petrol
|51,53
|51,53
|0,46
|