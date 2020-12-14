***ARZUM* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
14.12.2020 17:18
***ARZUM******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Arzum Elektrikli Ev Aletleri San.ve Tic. A.Ş. (ARZUM) Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893054
BIST
17:221.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 18,70
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.395
En Düşük
1.378
17:227,8477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0056
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8243
17:229,5481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0447
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
17:22461,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,82
|Açılış
|: 461,82
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
459,28
BIST En Aktif Hisseler17:20
|VERTU
|10,67
|28.297.719
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,10
|1.159.502
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|571.783
|% 9,99
|
|OZKGY
|5,51
|353.292.022
|% 9,98
|
|OZKGY
|5,51
|353.292.022
|% 9,98
|
|BERA
|19,66
|220.081.020
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|9.909.359
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|3.367.197
|% -9,98
|
|COSMO
|7,16
|445.500
|% -9,94
|
|IZMDC
|14,04
|66.891.614
|% -9,36
|
|PETKM
|4,90
|2.052.094.418
|% 2,30
|
|SISE
|7,35
|2.015.835.374
|% 1,66
|
|GARAN
|9,75
|1.938.467.222
|% 2,31
|
|THYAO
|12,69
|1.801.819.655
|% 2,26
|
|KRVGD
|15,97
|1.641.676.999
|% 0,38
|
|PETKM
|4,90
|2.052.094.418
|% 2,30
|
|ODAS
|3,96
|1.347.658.364
|% 8,49
|
|YKBNK
|3,09
|902.500.076
|% 3,00
|
|SISE
|7,35
|2.015.835.374
|% 1,66
|
|IHLAS
|1,39
|350.067.324
|% 7,75
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8412
|7,8459
|% 0,05
|
|Euro
|9,5407
|9,5476
|% 0,47
|
|Sterlin
|10,4718
|10,5243
|% 1,26
|
|Frank
|8,8190
|8,8721
|% 0,40
|
|Riyal
|2,0851
|2,0956
|% 0,03
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-6,17
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-14,00
|
|Tam
|3.063
|3.140
|-9,92
|
|Yarım
|1.481
|1.519
|-4,80
|
|Çeyrek
|743
|760
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,09
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,06
|
|B. Petrol
|50,71
|50,71
|0,73
|
Seans Raporu
17:20
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17:30INFO
Yüzde 4.85 oranında artışla 6.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 656, 272 adet işlem
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17:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, EREGL, KOZAL
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17:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, YKBNK, TUPRS
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17:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 06 artarak (% 1.62 ) 1, 256
-
17:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEKFK, UZERB, TMSN, SAFKR, GENTS, SANKO, SNKRN, SELGD, MZHLD, EPLAS