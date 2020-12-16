***ARZUM* *TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
16.12.2020 13:28
***ARZUM******TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş TARAFINDAN HAZIRLANAN ARZUM EV ALETLERİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893392
BIST
16:181.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 9,88
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.401
16:187,8088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0274
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
16:189,5223
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0111
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
16:18465,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,32
|Açılış
|: 465,99
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler16:18
|SNKRN
|9,24
|2.341.564
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|11.078.547
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.487.405
|% 9,99
|
|UZERB
|56,20
|2.548.951
|% 9,98
|
|AVOD
|8,07
|124.596.361
|% 9,95
|
|EPLAS
|24,66
|1.006.745
|% -10,00
|
|MZHLD
|22,68
|1.125.335
|% -10,00
|
|SANFM
|12,33
|188.089
|% -10,00
|
|UFUK
|12,50
|84.632
|% -9,94
|
|MMCAS
|3,95
|995.086
|% -9,61
|
|THYAO
|12,91
|2.321.039.244
|% 2,22
|
|SISE
|7,24
|1.504.409.709
|% -1,23
|
|GARAN
|9,79
|1.421.953.422
|% 1,45
|
|ODAS
|4,10
|1.181.420.404
|% 2,24
|
|ASELS
|18,06
|953.146.330
|% 1,52
|
|ODAS
|4,10
|1.181.420.404
|% 2,24
|
|YKBNK
|3,13
|752.603.429
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,09
|439.753.065
|% -0,48
|
|SISE
|7,24
|1.504.409.709
|% -1,23
|
|KLGYO
|2,62
|480.028.366
|% 6,07
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8075
|7,8088
|% -0,35
|
|Euro
|9,5148
|9,5223
|% -0,12
|
|Sterlin
|10,5474
|10,6003
|% 0,39
|
|Frank
|8,7901
|8,8431
|% -0,29
|
|Riyal
|2,0757
|2,0861
|% -0,33
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|4,85
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|22,00
|
|Tam
|3.074
|3.152
|-8,58
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-4,15
|
|Çeyrek
|745
|762
|-2,07
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,12
|
|B. Petrol
|50,68
|50,68
|-0,08
|
Seans Raporu
16:18
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16:30MERKO
Yüzde 4.55 oranında artışla 11.03 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 839, 052 adet işlem
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16:28TMSN
Yüzde 8.41 oranında artışla 14.18 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 761, 060 adet işlem
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16:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 76 artarak (% 0.76 ) 1, 559
-
16:26XU100
Endeks 1, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 62 üstünde . İşlem hacmi 22, 893.00 milyon TL de
-
16:26KLGYO
Yüzde 5.67 oranında artışla 2.61 lira fiyatla işlem gören hissede 184, 127, 754 adet işlem