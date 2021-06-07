***ARZUM* *YESIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ARZUM******YESIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ARZUM, YESIL08.06.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaARZUM EV ALETLERI ARZUM 0,3654065 0,3105955Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaYESIL YATIRIM HOLDING YESIL 3.085,18518 1,00 Kaydi Payhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940690BIST