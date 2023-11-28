***ASALU*** ASAŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***ASALU*** ASAŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiDaha önce açıklama yapılmamıştır.Bildirim İçeriğiAçıklamalarASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.Tahvil İhracı başvuru formuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220679BIST