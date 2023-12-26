***ASALU*** ASAŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.12.2023 18:44
***ASALU*** ASAŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugünkü tarihli toplantısında Şirketimizin 100.000.000,00-TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı Vergi Usul Kanunu Mükerrer 298/Ç maddesi kapsamında yapılan amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesinden doğan fonlardan karşılanmak suretiyle toplam 900.000.000,00-TL artırılarak, 1.000.000.000,00-TL'ye yükseltilmesine, İç kaynaklardan yapılacak olan sermaye artırımı ile ilgili olarak Şirket Ana Sözleşmesinin SERMAYE başlıklı 6. Maddesinin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak tadil edilmesine, İlgili tüm kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229475
BIST
'
18:057.299
En Düşük
|Değişim
|: 0,47%
|| 34,46
|Açılış
|: 7.303
|
|Önceki Kapanış
|: 7.265
|
7.203
En Yüksek
7.405
18:0529,3021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1501
|Açılış
|: 29,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2400
|
29,3820
En Düşük
29,1096
18:0532,3299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,3066
|Açılış
|: 32,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1000
|
32,5011
En Düşük
32,0232
18:051.935,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 8,91
|Açılış
|: 1.935,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.949,64
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PCILT
|31,90
|73.667.345
|% 10,00
|
|TABGD
|108,90
|774.635.452
|% 10,00
|
|SMRTG
|53,80
|172.510.470
|% 9,98
|
|GESAN
|65,55
|539.506.849
|% 9,98
|
|HATSN
|46,98
|297.788.391
|% 9,97
|
|SANFM
|34,74
|74.610.556
|% -10,00
|
|IDEAS
|89,10
|9.920.886
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,14
|83.868.614
|% -10,00
|
|QNBFB
|243,00
|6.737.175
|% -10,00
|
|VANGD
|18,47
|12.418.654
|% -9,99
|
|THYAO
|227,70
|5.699.205.099
|% 0,66
|
|TUPRS
|143,50
|3.359.210.103
|% 3,24
|
|AKBNK
|37,68
|3.190.125.789
|% -0,95
|
|ISCTR
|22,30
|2.974.816.703
|% -1,41
|
|YKBNK
|19,96
|2.448.468.344
|% -0,50
|
|ZOREN
|4,04
|547.208.127
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,30
|2.974.816.703
|% -1,41
|
|EKGYO
|6,84
|843.117.203
|% -1,01
|
|YKBNK
|19,96
|2.448.468.344
|% -0,50
|
|TSKB
|6,30
|594.074.981
|% -6,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2168
|29,2976
|% 0,50
|
|Euro
|32,2271
|32,3764
|% 1,10
|
|Sterlin
|36,9859
|37,1714
|% 0,16
|
|Frank
|33,9828
|34,1875
|% 0,09
|
|Riyal
|7,7607
|7,7996
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,19
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|978,71
|982,27
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.178,21
|1.183,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,97
|80,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.059,10
|2.059,48
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BRISA
Yüzde 6.31 oranında artışla 77.50 lira fiyatla işlem gören hissede 436, 129 adet işlem
-
17:58ANELE
Yüzde 5.60 oranında artışla 9.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 105 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KONTR, TUPRS, TOASO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 36 artarak (% 0.80 ) 6, 506
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HATSN, TABGD, FLAP, IZMDC, CEOEM, BEYAZ, PCILT, GESAN, SMRTG, BRSAN