***ASALU*** ASAŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASALU*** ASAŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiKonuya İlişkin Daha Önce Açıklama Yapılmamıştır.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugünkü tarihli toplantısında Şirketimizin 100.000.000,00-TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı Vergi Usul Kanunu Mükerrer 298/Ç maddesi kapsamında yapılan amortismana tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlemesinden doğan fonlardan karşılanmak suretiyle toplam 900.000.000,00-TL artırılarak, 1.000.000.000,00-TL'ye yükseltilmesine, İç kaynaklardan yapılacak olan sermaye artırımı ile ilgili olarak Şirket Ana Sözleşmesinin SERMAYE başlıklı 6. Maddesinin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak tadil edilmesine, İlgili tüm kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229475BIST