***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.07.2021 15:34
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.06.2021
Tescil Tarihi
06.07.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
06.07.2021 ve 10364
Açıklamalar
Şirketimizin 29.06.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine ilişkin karar, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06.07.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946924
BIST
17:531.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -7,55
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.384
17:538,6949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0305
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6960
En Düşük
8,6270
17:5310,2897
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0032
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
17:53504,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,90
|Açılış
|: 504,17
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,67
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler17:53
|PSDTC
|25,08
|17.793.066
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.793.066
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.793.066
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.793.066
|% 10,00
|
|GWIND
|3,74
|136.747.645
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|FADE
|22,20
|57.523.218
|% -6,01
|
|GARAN
|8,61
|1.483.660.747
|% -0,35
|
|THYAO
|13,96
|715.358.168
|% -1,13
|
|EREGL
|18,07
|493.382.472
|% -0,82
|
|YKBNK
|2,22
|466.308.066
|% -0,45
|
|AKBNK
|5,39
|463.647.271
|% -0,92
|
|YKBNK
|2,22
|466.308.066
|% -0,45
|
|GARAN
|8,61
|1.483.660.747
|% -0,35
|
|PEKGY
|1,34
|131.621.945
|% 3,88
|
|TSKB
|1,29
|121.289.003
|% 0,00
|
|ODAS
|1,94
|167.029.404
|% 2,11
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6918
|8,6949
|% 0,35
|
|Euro
|10,2830
|10,2897
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,9529
|12,0129
|% -0,10
|
|Frank
|9,3563
|9,4126
|% -0,02
|
|Riyal
|2,3079
|2,3195
|% 0,17
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|14,26
|
|Altın Gr.
|504
|505
|5,25
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,34
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,37
|75,37
|-1,79
|
Seans Raporu
17:53
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 34 kaybederek (% -0.49 ) 1, 494
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PSDTC, PSDTC
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, THYAO
-
17:59XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 11, 432.00 milyon TL de
-
17:56BAYRK
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 9.67 lira fiyatla işlem gören hissede 707, 632 adet işlem