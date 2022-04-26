***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 26 Nisan 2022 tarihli toplantısındaŞirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 13. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ve esas sözleşme değişikliği için gerekli süreçlerin yürütülmesi hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024099BIST