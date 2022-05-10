***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
10.05.2022 13:20
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 13'üncü maddesinin tadil edilmesine ilişkin onay talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.05.2022 tarihinde onaylanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Esas Sözleşme tadil metni, T.C. Ticaret Bakanlığı onayından sonra yapılacak ilk Genel Kurul'umuza sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028221
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