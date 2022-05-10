***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin 13'üncü maddesinin tadil edilmesine ilişkin onay talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.05.2022 tarihinde onaylanmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Esas Sözleşme tadil metni, T.C. Ticaret Bakanlığı onayından sonra yapılacak ilk Genel Kurul'umuza sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028221BIST