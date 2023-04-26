***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
26.04.2023 22:46
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı onayından geçen Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin tadili 26.04.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında görüşülerek onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141480
BIST
18:054.784
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|19,36
|920.239
|% 10,00
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|EUPWR
|59,40
|50.436.540
|% 10,00
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|ALFAS
|342,50
|829.522.228
|% 9,99
|
|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
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|IHAAS
|173,30
|34.640.560
|% 9,96
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|BRKO
|4,06
|2.462.173
|% -9,98
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|ISBTR
|39.000,00
|476.170
|% -9,97
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|IMASM
|33,80
|179.085.515
|% -9,96
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|YAYLA
|5,38
|194.218.333
|% -9,88
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|SKTAS
|4,03
|68.132.432
|% -9,84
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|THYAO
|130,00
|4.048.642.812
|% -2,77
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|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
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|EREGL
|32,90
|2.889.312.329
|% -3,69
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|ASTOR
|49,00
|2.403.858.901
|% 0,16
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|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
|
|EKGYO
|6,23
|772.704.495
|% -2,96
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|ISCTR
|11,21
|1.380.664.937
|% -1,92
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|YKBNK
|9,80
|1.090.731.611
|% -1,01
|
|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
|
|KRDMD
|16,03
|1.527.771.302
|% -5,48
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,4178
|19,4241
|% 0,00
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|Euro
|21,4364
|21,4604
|% 0,69
|
|Sterlin
|24,1388
|24,2599
|% 0,43
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|Frank
|21,7014
|21,8321
|% 0,06
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|Riyal
|5,1621
|5,1880
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.989
|1.989
|-8,34
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|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|-5,14
|
|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|72,00
|
|Tam
|9.095
|9.295
|6,00
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|Yarım
|4.439
|4.538
|3,00
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|Çeyrek
|2.226
|2.286
|5,00
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|Gümüş.Ons
|24,87
|24,91
|-0,13
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|Gümüş Gr.
|15,52
|15,54
|-0,09
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|B. Petrol
|77,78
|77,78
|-2,81
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