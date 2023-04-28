***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.04.2023AçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesini'nin 6. maddesine ilişkin değişiklik, 27.04.2023 tarihinde tescil ve 28.04.2023 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Esas sözleşmesi'nin son hali ve esas sözleşme değişikliği kronolojisi ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 27/04/2023 28/04/2023 10821http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142915BIST