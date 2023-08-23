***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
23.08.2023 17:37
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2023
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesine ilişkin değişiklik, 23.08.2023 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin son hali ve esas sözleşme değişikliği kronolojisi ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 23/08/2023 23/08/2023 10899
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188721
BIST
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17:127.641
En Düşük
|Değişim
|: 0,52%
|| 39,17
|Açılış
|: 7.648
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|Önceki Kapanış
|: 7.602
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7.476
En Yüksek
7.873
17:1225,7439
En Yüksek
|Değişim
|: -5,32%
|| -1,4454
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
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27,2708
En Düşük
25,2549
17:1227,9976
En Yüksek
|Değişim
|: -5,18%
|| -1,5287
|Açılış
|: 28,5500
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|Önceki Kapanış
|: 29,6000
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29,7379
En Düşük
27,3386
17:121.587,28
En Yüksek
|Değişim
|: -5,19%
|| -86,96
|Açılış
|: 1.587,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
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1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:10
|GARAN
|54,45
|6.566.619.507
|% 10,00
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|ONCSM
|202,40
|127.350.422
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|29.816.252
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|291,80
|2.515.231.398
|% -11,04
|
|KAYSE
|48,60
|2.224.010.143
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|336.914.513
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|347.005.528
|% -10,00
|
|EYGYO
|27,72
|209.934.249
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,86
|13.967.357.050
|% 9,48
|
|ISCTR
|18,13
|13.033.205.634
|% 7,98
|
|THYAO
|237,10
|12.225.806.426
|% -1,08
|
|AKBNK
|30,20
|11.022.393.942
|% 9,18
|
|KLSER
|115,60
|10.371.075.435
|% -9,26
|
|YKBNK
|16,86
|13.967.357.050
|% 9,48
|
|ISCTR
|18,13
|13.033.205.634
|% 7,98
|
|EKGYO
|8,60
|4.997.158.649
|% -4,23
|
|SKBNK
|4,15
|2.083.944.347
|% 5,60
|
|AKBNK
|30,20
|11.022.393.942
|% 9,18
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|25,6944
|25,7642
|% -5,24
|
|Euro
|27,8134
|28,1198
|% -4,76
|
|Sterlin
|32,4496
|32,6123
|% -5,88
|
|Frank
|29,0990
|29,2743
|% -5,65
|
|Riyal
|6,8462
|6,8806
|% -5,24
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|3,47
|
|Altın Gr.
|1.588
|1.589
|-85,60
|
|Cumhuriyet
|11.104
|11.271
|-404,00
|
|Tam
|10.764
|11.053
|-311,00
|
|Yarım
|5.399
|5.548
|-151,00
|
|Çeyrek
|2.691
|2.774
|-76,00
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,07
|20,11
|-1,16
|
|B. Petrol
|82,83
|82,83
|-0,38
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