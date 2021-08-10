***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01 Ocak - 30 Haziran2021 Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957065BIST