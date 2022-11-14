***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
14.11.2022 16:47
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/07/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Finansal teknoloji geliştirme bölgesinin yönetilmesi ve işletilmesi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
45.000.000,00 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
11.11.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
20.000.000,00 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
10.000,00 TL
Toplam Tutar
20.000.000,00 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
44,44
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
44,44
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
44,44
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,03
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,10
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Kuruluştan Edinim (Establishment)
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Finans sektörü ve finansal teknoloji girişimciliğinin gelişimine ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bir yapı kurgulamak amacıyla, %35,56 'sı T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı'na, %44,44'ü ASELSAN'a, %4,22'si Marmara Üniversitesi'ne, %4,22'si İstanbul Üniversitesi'ne, %7,33'ü İbn Haldun Üniversitesi'ne ve %4,22'si Bilişim Vadisi Teknopark Yönetici A.Ş.'ye ait olmak üzere "İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü Anonim Şirketi" ünvanlı şirket kurulmuştur.
Şirketin sermayesi 45.000.000,00 TL olup, kuruluşu 11 Kasım 2022 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079812
BIST