***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi26/07/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın Unvanıİstanbul Finans ve Teknoloji Üssü Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuFinansal teknoloji geliştirme bölgesinin yönetilmesi ve işletilmesiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi45.000.000,00 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih11.11.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı20.000.000,00 TLBeher Payın Alış Fiyatı10.000,00 TLToplam Tutar20.000.000,00 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)44,44Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)44,44Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)44,44Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,03İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,10Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiŞirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniKuruluştan Edinim (Establishment)Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarFinans sektörü ve finansal teknoloji girişimciliğinin gelişimine ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bir yapı kurgulamak amacıyla, %35,56 'sı T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı'na, %44,44'ü ASELSAN'a, %4,22'si Marmara Üniversitesi'ne, %4,22'si İstanbul Üniversitesi'ne, %7,33'ü İbn Haldun Üniversitesi'ne ve %4,22'si Bilişim Vadisi Teknopark Yönetici A.Ş.'ye ait olmak üzere "İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü Anonim Şirketi" ünvanlı şirket kurulmuştur.Şirketin sermayesi 45.000.000,00 TL olup, kuruluşu 11 Kasım 2022 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079812BIST