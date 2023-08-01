***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/03/2014Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi28/03/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıASELSAN Sivas Hassas Optik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuAskeri ve Sivil Optik TeknolojilerEdinilen Finansal Duran Varlığın SermayesiEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih25/07/2023Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal TutarıBeher Payın Alış FiyatıToplam TutarEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)30Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)80Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)80Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,005045İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,320536Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıSOM A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiİştirakVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi21/07/2023Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiBağımsız DeğerlemeDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası26/12/2022Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDenge Yönetim ve Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiTarafların Karşılıklı MutabakatıAçıklamalarASELSAN Sivas Hassas Optik A.Ş. iştirakimizin idaresinde etkinliğin ve odaklanmanın artırılması, elektro-optik alanındaki üretim faaliyetlerinin daha yoğun bir şekilde iştirakimizde yürütülmesi ve iştirakimizin üretim üssü konumuna getirilmesi amacıyla şirketin diğer ortağı SOM A.Ş.nin %30 payı satın alınarak ASELSAN'ın ortaklıktaki payı %50'den %80'e çıkarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179367BIST