***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -18.073 0 189.358 0 0 0 25.507 0 214.865 0 0 0 0 0 729.612 0 0 729.612 0 0 0 0 0 729.612 172.687 0 0 0 2.661.896 2.318.197 4.980.093 10.132.601 44.420 10.177.021Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -18.073 0 189.358 0 0 0 25.507 0 214.865 0 0 0 0 0 729.612 0 0 729.612 0 0 0 0 0 729.612 172.687 0 0 0 2.661.896 2.318.197 4.980.093 10.132.601 44.420 10.177.021Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.140 0 0 0 2.040.057 -2.144.197 -104.140 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.829 0 3.829 0 0 0 8.315 0 12.144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.332.948 1.332.948 1.345.092 2.376 1.347.468Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.332.948 1.332.948 1.332.948 2.376 1.335.324Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.829 0 3.829 0 0 0 0 0 3.829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.829 0 3.829Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -174.000 -174.000 -174.000 0 -174.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.185 2.185Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -14.244 0 193.187 0 0 0 33.822 0 227.009 0 0 0 0 0 729.612 0 0 729.612 0 0 0 0 0 729.612 276.827 0 0 0 4.701.953 1.332.948 6.034.901 11.303.693 48.981 11.352.674Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -32.354 0 175.077 0 0 0 35.442 0 210.519 0 0 0 0 0 933.298 0 0 933.298 0 0 0 0 0 933.298 276.827 0 0 0 4.701.953 3.340.447 8.042.400 13.498.388 70.511 13.568.899Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -32.354 0 175.077 0 0 0 35.442 0 210.519 0 0 0 0 0 933.298 0 0 933.298 0 0 0 0 0 933.298 276.827 0 0 0 4.701.953 3.340.447 8.042.400 13.498.388 70.511 13.568.899Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.544 0 0 0 2.969.903 -3.005.447 -35.544 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.553 0 -10.553 0 0 0 5.017 0 -5.536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.900 4.900Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -42.907 0 164.524 0 0 0 40.459 0 204.983 0 0 0 0 0 933.298 0 0 933.298 0 0 0 0 0 933.298 312.371 0 0 0 6.531.856 1.841.627 8.373.483 14.999.479 81.755 15.081.234Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.211.607 -1.330.169Dönem Karı (Zararı)1.847.971 1.335.324Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.071.824 663.400Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 135.969 105.909Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-36.864 2.199Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -39.850 324Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 2.986 1.875Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler361.526 173.463Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 40.860 45.005Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler215.361 27.182Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler106.450 98.940Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1.145 2.336Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-35.332 22.413Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-381.967 -319.212Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler346.635 341.625Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler9.507 -4.851Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler131.362 -24.714Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler321.161 61.523Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler184.495 327.458İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.974.250 -3.215.163Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 191.136 -1.751.936Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-53.658 -57.036Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -879.560 -960.220Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -117.807 -172.126Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -1.473.032 195.546Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 20.561 21.208Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-991.162 397.676Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-991.162 397.676Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-51.276 6.369Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)-4.789 -6.212Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7 -496.851 -746.707İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-117.812 -141.725Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.054.455 -1.216.439Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -19.368 -19.021Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-124.920 -92.533Vergi İadeleri (Ödemeleri)-12.864 -2.176YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-788.054 -705.215Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri881 184Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-781.503 -639.062Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-283.603 -170.004Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -497.900 -469.058Türev Araçlardan Nakit Girişleri6.039 1.155Alınan Temettüler5.214 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-18.685 -67.492FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI45.141 550.472Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.342.953 1.537.974Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.297.812 -929.502Ödenen Temettüler0 -58.000Ödenen Faiz0 0Alınan Faiz0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.954.520 -1.484.912Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi89.586 7.160NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.864.934 -1.477.752DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.513.403 3.087.387DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.648.469 1.609.635Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.648.572 3.513.842Finansal Yatırımlar0 6.039Ticari Alacaklar5 5.451.974 3.884.933İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 2.788.629 1.118.103İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.663.345 2.766.830Diğer Alacaklar433.793 380.554İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 6.764 1.150İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar427.029 379.404Stoklar6 5.366.428 4.473.927Peşin Ödenmiş Giderler7 1.670.449 1.320.266İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 640.616 284.767İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.029.833 1.035.499Diğer Dönen Varlıklar382.639 396.937ARA TOPLAM14.953.855 13.976.498TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.953.855 13.976.498DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar988.464 988.464Ticari Alacaklar5 5.824.867 5.584.899İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 4.307.544 4.266.624İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.517.323 1.318.275Diğer Alacaklar1.484 1.064İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.484 1.064Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar120.063 121.769Maddi Duran Varlıklar8 1.771.340 1.573.931Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 1.438.930 1.276.578Peşin Ödenmiş Giderler7 367.962 584.653İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 18.738 299.369İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler349.224 285.284Ertelenmiş Vergi Varlığı10 660.474 785.951Diğer Duran Varlıklar882.742 739.236TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.056.326 11.656.545TOPLAM VARLIKLAR27.010.181 25.633.043KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar19 1.359.565 1.612.321Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19 699.090 611.198Ticari Borçlar5 2.298.944 3.120.513İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 595.950 649.738İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.702.994 2.470.775Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 166.500 145.939Diğer Borçlar339.268 58.500İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 335.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.268 58.500Devlet Teşvik ve Yardımları38.405 43.194Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 2.247.653 1.067.732İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4 969.082 532.026İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.278.571 535.706Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.230 12.847Kısa Vadeli Karşılıklar1.253.225 1.067.379Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 91.782 72.819Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 1.161.443 994.560Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.492 4.247ARA TOPLAM8.409.372 7.743.870TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.409.372 7.743.870UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar19 545.478 9.098Ticari Borçlar5 9.647 20.896İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9.647 20.896Diğer Borçlar7.884 4.929İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.884 4.929Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 2.297.120 3.677.396İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4 1.151.002 2.688.409İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.146.118 988.987Uzun Vadeli Karşılıklar652.146 607.561Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 241.451 225.731Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar9 410.695 381.830Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler7.300 394TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.519.575 4.320.274TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.928.947 12.064.144ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13 14.999.479 13.498.388Ödenmiş Sermaye13 2.280.000 1.140.000Sermaye Düzeltme Farkları98.621 98.621Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.796.723 2.796.723Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)164.524 175.077Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)164.524 175.077Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)207.431 207.431Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-42.907 -32.354Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)973.757 968.740Yabancı Para Çevrim Farkları40.459 35.442Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)933.298 933.298Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)933.298 933.298Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 312.371 276.827Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.531.856 4.701.953Net Dönem Karı veya Zararı1.841.627 3.340.447Kontrol Gücü Olmayan Paylar81.755 70.511TOPLAM ÖZKAYNAKLAR15.081.234 13.568.899TOPLAM KAYNAKLAR27.010.181 25.633.043Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 5.230.659 4.624.415 2.635.392 2.626.316Satışların Maliyeti14 -3.676.056 -3.498.680 -1.832.851 -1.966.440TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.554.603 1.125.735 802.541 659.876BRÜT KAR (ZARAR)1.554.603 1.125.735 802.541 659.876Genel Yönetim Giderleri-183.097 -153.940 -87.313 -82.778Pazarlama Giderleri-94.430 -80.955 -49.025 -51.686Araştırma ve Geliştirme Giderleri-138.779 -49.551 -82.751 -27.793Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 2.914.793 1.421.980 1.511.406 674.800Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -1.793.777 -1.027.626 -1.050.777 -577.287ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.259.313 1.235.643 1.044.081 595.132Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.312 1.535 5.281 1.497Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-9.507 4.851 -1.068 5.989FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.255.118 1.242.029 1.048.294 602.618Finansman Gelirleri16 401.021 508.527 236.462 237.238Finansman Giderleri17 -676.806 -439.946 -281.519 -184.858SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.979.333 1.310.610 1.003.237 654.998Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-131.362 24.714 -75.480 50.765Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 -3.247 -2.428 -1.614 -1.811Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-128.115 27.142 -73.866 52.576SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.847.971 1.335.324 927.757 705.763DÖNEM KARI (ZARARI)1.847.971 1.335.324 927.757 705.763Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar6.344 2.376 6.267 2.111Ana Ortaklık Payları18 1.841.627 1.332.948 921.490 703.652Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 80,77000000 58,46000000 40,42000000 30,86000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 80,77000000 58,46000000 40,42000000 30,86000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-10.553 3.829 -10.553 3.829Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.191 4.786 -13.191 4.786Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.638 -957 2.638 -957Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.638 -957 2.638 -957Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar5.017 8.315 4.542 6.767Yabancı Para Çevrim Farkları5.017 8.315 4.542 6.767Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.536 12.144 -6.011 10.596TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.842.435 1.347.468 921.746 716.359Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar6.344 2.376 6.267 2.112Ana Ortaklık Payları1.836.091 1.345.092 915.479 714.247http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869757BIST