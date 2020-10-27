***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -18.073 0 189.358 0 0 0 25.507 0 214.865 0 0 0 0 0 729.612 0 0 729.612 0 0 0 0 0 729.612 172.687 0 0 0 2.661.896 2.318.197 4.980.093 10.132.601 44.420 10.177.021Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -18.073 0 189.358 0 0 0 25.507 0 214.865 0 0 0 0 0 729.612 0 0 729.612 0 0 0 0 0 729.612 172.687 0 0 0 2.661.896 2.318.197 4.980.093 10.132.601 44.420 10.177.021Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.140 0 0 0 2.040.057 -2.144.197 -104.140 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -216 0 -216 0 0 0 5.896 0 5.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.975.005 1.975.005 1.980.685 3.929 1.984.614Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.975.005 1.975.005 1.975.005 3.929 1.978.934Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -216 0 -216 0 0 0 5.896 0 5.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.680 0 5.680Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -174.000 -174.000 -174.000 0 -174.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.185 2.185Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -18.289 0 189.142 0 0 0 31.403 0 220.545 0 0 0 0 0 729.612 0 0 729.612 0 0 0 0 0 729.612 276.827 0 0 0 4.701.953 1.975.005 6.676.958 11.939.286 50.534 11.989.820Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -32.354 0 175.077 0 0 0 35.442 0 210.519 0 0 0 0 0 933.298 0 0 933.298 0 0 0 0 0 933.298 276.827 0 0 0 4.701.953 3.340.447 8.042.400 13.498.388 70.511 13.568.899Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -32.354 0 175.077 0 0 0 35.442 0 210.519 0 0 0 0 0 933.298 0 0 933.298 0 0 0 0 0 933.298 276.827 0 0 0 4.701.953 3.340.447 8.042.400 13.498.388 70.511 13.568.899Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.544 0 0 0 2.969.903 -3.005.447 -35.544 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.244 0 -22.244 0 0 0 13.654 0 -8.590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.988.438 2.988.438 2.979.848 10.087 2.989.935Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.988.438 2.988.438 2.988.438 10.087 2.998.525Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.244 0 -22.244 0 0 0 13.654 0 -8.590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.590 0 -8.590Sermaye Arttırımı1.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.140.000 0 -1.140.000 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -335.000 -335.000 -335.000 0 -335.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.758 67.758Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -54.598 0 152.833 0 0 0 49.096 0 201.929 0 0 0 0 0 933.298 0 0 933.298 0 0 0 0 0 933.298 312.371 0 0 0 6.531.856 2.988.438 9.520.294 16.143.236 148.356 16.291.592Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-666.290 -1.585.990Dönem Karı (Zararı)2.998.525 1.978.934Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.067.065 824.025Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 212.475 166.592Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-34.709 4.591Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -36.327 764Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.618 3.827Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler680.348 310.211Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 42.568 52.578Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler441.540 31.385Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler194.380 222.560Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.860 3.688Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-131.506 -23.507Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-543.587 -462.587Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler412.081 439.080Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler12.320 -6.036Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler250.163 -122.431Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler727.746 6.485Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler350.228 488.120İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.508.956 -4.219.154Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -811.438 -1.784.228Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-90.920 -110.277Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -1.505.942 -1.342.757Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -209.534 -150.437Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -285.234 541.495Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 36.325 103.440Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-493.798 -254.451Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-493.798 -254.451Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-18.596 14.894Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)-6.083 -7.847Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7 -1.896.735 -1.068.089İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-227.001 -160.897Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-443.366 -1.416.195Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -30.037 -36.113Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-179.882 -128.653Vergi İadeleri (Ödemeleri)-13.005 -5.029YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.186.765 -1.018.302Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri834 392Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.209.140 -954.652Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-422.094 -243.362Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -787.046 -711.290Türev Araçlardan Nakit Girişleri6.039 1.155Alınan Temettüler5.214 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10.288 -65.197FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI174.348 1.266.518Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.444.920 2.318.278Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.158.905 -935.760Ödenen Temettüler-111.667 -116.000Ödenen Faiz0 0Alınan Faiz0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.678.707 -1.337.774Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi106.375 8.983NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.572.332 -1.328.791DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.513.403 3.087.387DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.941.071 1.758.596Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.941.336 3.513.842Finansal Yatırımlar0 6.039Ticari Alacaklar5 5.308.440 3.884.933İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 2.737.452 1.118.103İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.570.988 2.766.830Diğer Alacaklar471.023 380.554İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 4.639 1.150İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar466.384 379.404Stoklar6 6.002.675 4.473.927Peşin Ödenmiş Giderler7 1.543.960 1.320.266İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 378.765 284.767İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.165.195 1.035.499Diğer Dönen Varlıklar434.207 396.937ARA TOPLAM15.701.641 13.976.498TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.701.641 13.976.498DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar988.465 988.464Ticari Alacaklar5 6.603.155 5.584.899İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 4.847.956 4.266.624İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.755.199 1.318.275Diğer Alacaklar1.515 1.064İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.515 1.064Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar124.357 121.769Maddi Duran Varlıklar8 1.860.568 1.573.931Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 1.518.497 1.276.578Peşin Ödenmiş Giderler7 612.957 584.653İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 290.795 299.369İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler322.162 285.284Ertelenmiş Vergi Varlığı10 546.593 785.951Diğer Duran Varlıklar940.861 739.236TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.196.968 11.656.545TOPLAM VARLIKLAR28.898.609 25.633.043KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar19 816.712 1.612.321Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19 1.207.584 611.198Ticari Borçlar5 2.802.880 3.120.513İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 643.067 649.738İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.159.813 2.470.775Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 182.264 145.939Diğer Borçlar254.095 58.500İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 223.333 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar30.762 58.500Devlet Teşvik ve Yardımları37.111 43.194Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 1.319.563 1.067.732İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4 786.628 532.026İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)532.935 535.706Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.084 12.847Kısa Vadeli Karşılıklar1.550.396 1.067.379Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 84.926 72.819Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 1.465.470 994.560Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.593 4.247ARA TOPLAM8.178.282 7.743.870TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.178.282 7.743.870UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar19 1.227.295 9.098Ticari Borçlar5 7.194 20.896İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.194 20.896Diğer Borçlar14.071 4.929İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar14.071 4.929Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 2.550.094 3.677.396İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4 1.777.684 2.688.409İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)772.410 988.987Uzun Vadeli Karşılıklar622.779 607.561Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 253.960 225.731Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar9 368.819 381.830Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler7.302 394TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.428.735 4.320.274TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.607.017 12.064.144ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13 16.143.236 13.498.388Ödenmiş Sermaye13 2.280.000 1.140.000Sermaye Düzeltme Farkları98.621 98.621Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.796.723 2.796.723Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)152.833 175.077Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)152.833 175.077Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)207.431 207.431Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-54.598 -32.354Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)982.394 968.740Yabancı Para Çevrim Farkları49.096 35.442Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)933.298 933.298Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)933.298 933.298Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 312.371 276.827Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.531.856 4.701.953Net Dönem Karı veya Zararı2.988.438 3.340.447Kontrol Gücü Olmayan Paylar148.356 70.511TOPLAM ÖZKAYNAKLAR16.291.592 13.568.899TOPLAM KAYNAKLAR28.898.609 25.633.043Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 8.422.668 7.647.673 3.192.009 3.023.258Satışların Maliyeti14 -6.182.736 -5.797.540 -2.506.680 -2.298.860TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.239.932 1.850.133 685.329 724.398BRÜT KAR (ZARAR)2.239.932 1.850.133 685.329 724.398Genel Yönetim Giderleri-285.691 -238.873 -102.595 -84.934Pazarlama Giderleri-170.343 -129.303 -75.913 -48.348Araştırma ve Geliştirme Giderleri-180.143 -90.986 -41.364 -41.435Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 5.349.286 2.506.480 2.434.493 1.084.500Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -3.090.350 -2.227.351 -1.296.573 -1.199.725ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.862.691 1.670.100 1.603.377 434.456Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.312 2.028 0 492Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-12.320 6.036 -2.812 1.185FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.855.683 1.678.164 1.600.565 436.133Finansman Gelirleri16 576.751 828.416 175.730 319.889Finansman Giderleri17 -1.183.746 -650.077 -506.940 -210.131SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.248.688 1.856.503 1.269.355 545.891Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-250.163 122.431 -118.800 97.718Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 -5.243 -5.087 -1.996 -2.658Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-244.920 127.518 -116.804 100.376SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.998.525 1.978.934 1.150.555 643.609DÖNEM KARI (ZARARI)2.998.525 1.978.934 1.150.555 643.609Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar10.087 3.929 3.743 1.552Ana Ortaklık Payları18 2.988.438 1.975.005 1.146.812 642.057Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-22.244 -216 -11.691 -4.044Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-27.805 -270 -14.614 -5.056Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.561 54 2.923 1.012Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri5.561 54 2.923 1.012Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar13.654 5.896 8.636 -2.419Yabancı Para Çevrim Farkları13.654 5.896 8.636 -2.419Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-8.590 5.680 -3.055 -6.463TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.989.935 1.984.614 1.147.500 637.146Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar10.087 3.929 3.743 1.552Ana Ortaklık Payları2.979.848 1.980.685 1.143.757 635.594http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884518BIST