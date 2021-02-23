***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -18.073 0 189.358 0 0 0 0 0 189.358 25.507 0 0 0 0 0 729.612 0 729.612 0 0 0 0 0 755.119 172.687 0 0 0 2.661.896 2.318.197 4.980.093 10.132.601 44.420 10.177.021Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -18.073 0 189.358 0 0 0 0 0 189.358 25.507 0 0 0 0 0 729.612 0 729.612 0 0 0 0 0 755.119 172.687 0 0 0 2.661.896 2.318.197 4.980.093 10.132.601 44.420 10.177.021Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.140 0 0 0 2.040.057 -2.144.197 -104.140 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.281 0 -14.281 0 0 0 0 0 -14.281 9.935 0 0 0 0 0 203.686 0 203.686 0 0 0 0 0 213.621 0 0 0 0 0 3.340.447 3.340.447 3.539.787 12.226 3.552.013Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.340.447 3.340.447 3.340.447 12.226 3.352.673Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.281 0 -14.281 0 0 0 0 0 -14.281 9.935 0 0 0 0 0 203.686 0 203.686 0 0 0 0 0 213.621 0 0 0 0 0 0 0 199.340 0 199.340Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -174.000 -174.000 -174.000 0 -174.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.865 13.865Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -32.354 0 175.077 0 0 0 0 0 175.077 35.442 0 0 0 0 0 933.298 0 933.298 0 0 0 0 0 968.740 276.827 0 0 0 4.701.953 3.340.447 8.042.400 13.498.388 70.511 13.568.899Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -32.354 0 175.077 0 0 0 0 0 175.077 35.442 0 0 0 0 0 933.298 0 933.298 0 0 0 0 0 968.740 276.827 0 0 0 4.701.953 3.340.447 8.042.400 13.498.388 70.511 13.568.899Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -32.354 0 175.077 0 0 0 0 0 175.077 35.442 0 0 0 0 0 933.298 0 933.298 0 0 0 0 0 968.740 276.827 0 0 0 4.701.953 3.340.447 8.042.400 13.498.388 70.511 13.568.899Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.544 0 0 0 2.969.903 -3.005.447 -35.544 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.104 0 -29.078 0 73.026 0 0 0 0 0 73.026 11.439 0 0 0 0 0 184.802 0 184.802 0 0 0 0 0 196.241 0 0 0 0 0 4.449.106 4.449.106 4.718.373 12.160 4.730.533Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.449.106 4.449.106 4.449.106 12.160 4.461.266Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.104 0 -29.078 0 73.026 0 0 0 0 0 73.026 11.439 0 0 0 0 0 184.802 0 184.802 0 0 0 0 0 196.241 0 0 0 0 0 0 0 269.267 0 269.267Sermaye Arttırımı1.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.140.000 0 -1.140.000 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -335.000 -335.000 -335.000 0 -335.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133.671 133.671Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 309.535 0 -61.432 0 248.103 0 0 0 0 0 248.103 46.881 0 0 0 0 0 1.118.100 0 1.118.100 0 0 0 0 0 1.164.981 312.371 0 0 0 6.531.856 4.449.106 10.980.962 17.881.761 216.342 18.098.103Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.718.600 976.852Dönem Karı (Zararı)4.461.266 3.352.673Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.465.308 1.924.377Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 285.498 241.216Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-31.191 64.450Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -36.518 56.742Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 5.327 7.708Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.643.549 729.803Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 79.296 76.847Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.026.290 198.240Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 533.451 448.790Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 4.512 5.926Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-207.223 -152.226Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22-24 -736.632 -581.638Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22-25 529.409 429.412Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler8 -12.408 -2.325Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 423.885 -44.142Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler658.136 137.302Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler705.062 950.299İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.878.957 -4.060.678Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.468.468 -3.374.680Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-292.008 -176.737Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.012.940 -877.880Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -204.986 -49.364Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.183.552 1.302.132Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)59.567 111.066Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-1.062.025 83.418Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-1.062.025 83.418Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.816 60.591Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)-13.681 -10.624Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-780.047 -891.292İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-279.105 -237.308Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.047.617 1.216.372Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -40.376 -44.141Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler15 -275.794 -190.520Vergi İadeleri (Ödemeleri)-12.847 -4.859YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.001.277 -1.695.069Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.249 2.939Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.080.789 -1.656.858Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -859.463 -355.248Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -1.221.326 -1.301.610Türev Araçlardan Nakit Girişleri6.039 -6.039Alınan Temettüler23 5.436 4.618Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)54.788 -39.729FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI742.088 1.130.660Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.854.552 3.568.237Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.860.267 -2.263.577Ödenen Temettüler19 -252.197 -174.000Ödenen Faiz0 0Alınan Faiz0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)459.411 412.443Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi105.942 13.573NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)565.353 426.016DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.513.403 3.087.387DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 4.078.756 3.513.403Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 4.081.654 3.513.842Finansal Yatırımlar29 17.914 6.039Ticari Alacaklar6 7.146.519 3.884.933İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 3.486.689 1.118.103İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.659.830 2.766.830Diğer Alacaklar7 672.391 380.554İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 75.181 1.150İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar597.210 379.404Stoklar9 5.532.703 4.473.927Peşin Ödenmiş Giderler10 1.778.726 1.320.266İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 586.400 284.767İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.192.326 1.035.499Diğer Dönen Varlıklar18 364.354 396.937ARA TOPLAM19.594.261 13.976.498TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR19.594.261 13.976.498DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar29 1.183.215 988.464Ticari Alacaklar6 7.469.380 5.584.899İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 5.893.276 4.266.624İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.576.104 1.318.275Diğer Alacaklar7 1.235 1.064İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.235 1.064Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar8 150.210 121.769Maddi Duran Varlıklar11 2.342.223 1.573.931Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.555.318 1.276.578Peşin Ödenmiş Giderler10 373.625 584.653İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 72.313 299.369İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler301.312 285.284Ertelenmiş Vergi Varlığı27 352.900 785.951Diğer Duran Varlıklar18 1.071.862 739.236TOPLAM DURAN VARLIKLAR14.499.968 11.656.545TOPLAM VARLIKLAR34.094.229 25.633.043KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar30 1.618.175 1.612.321Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları30 1.388.850 611.198Ticari Borçlar6 4.251.469 3.120.513İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 847.988 649.738İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.403.481 2.470.775Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 205.506 145.939Diğer Borçlar7 101.022 58.500İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 87.803 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13.219 58.500Devlet Teşvik ve Yardımları13 29.513 43.194Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 2.656.573 1.067.732İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 1.548.603 532.026İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.107.970 535.706Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 4.635 12.847Kısa Vadeli Karşılıklar2.046.616 1.067.379Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 108.854 72.819Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.937.762 994.560Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 17.406 4.247ARA TOPLAM12.319.765 7.743.870TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.319.765 7.743.870UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar30 883.448 9.098Ticari Borçlar6 311 20.896İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar311 20.896Diğer Borçlar7 36.394 4.929İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar36.394 4.929Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.764.157 3.677.396İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 1.314.874 2.688.409İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)449.283 988.987Uzun Vadeli Karşılıklar992.051 607.561Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 264.964 225.731Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 727.087 381.830Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 394TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.676.361 4.320.274TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER15.996.126 12.064.144ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19 17.881.761 13.498.388Ödenmiş Sermaye19 2.280.000 1.140.000Sermaye Düzeltme Farkları98.621 98.621Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.796.723 2.796.723Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)248.103 175.077Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)248.103 175.077Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)309.535 207.431Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-61.432 -32.354Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.164.981 968.740Yabancı Para Çevrim Farkları46.881 35.442Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.118.100 933.298Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.118.100 933.298Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 312.371 276.827Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.531.856 4.701.953Net Dönem Karı veya Zararı4.449.106 3.340.447Kontrol Gücü Olmayan Paylar216.342 70.511TOPLAM ÖZKAYNAKLAR18.098.103 13.568.899TOPLAM KAYNAKLAR34.094.229 25.633.043Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 16.104.455 13.012.551Satışların Maliyeti20 -11.499.440 -9.640.818TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.605.015 3.371.733BRÜT KAR (ZARAR)4.605.015 3.371.733Genel Yönetim Giderleri21 -399.590 -343.456Pazarlama Giderleri21 -280.867 -204.118Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -282.580 -211.565Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 7.099.337 3.818.370Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -5.464.926 -3.253.702ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.276.389 3.177.262Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 7.936 6.379Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar8 12.408 2.325FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.296.733 3.185.966Finansman Gelirleri24 1.057.589 985.207Finansman Giderleri25 -1.469.171 -862.642SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.885.151 3.308.531Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-423.885 44.142Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -4.635 -14.868Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -419.250 59.010SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.461.266 3.352.673DÖNEM KARI (ZARARI)4.461.266 3.352.673Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar12.160 12.226Ana Ortaklık Payları28 4.449.106 3.340.447Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar73.026 -14.281Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26 113.449 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -36.348 -17.851Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.075 3.570Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26-27 -4.075 3.570Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar196.241 213.621Yabancı Para Çevrim Farkları26 11.439 9.935Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)26 194.528 214.406Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)194.528 214.406Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler26-27 -9.726 -10.720Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-9.726 -10.720DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)269.267 199.340TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.730.533 3.552.013Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar12.160 12.226Ana Ortaklık Payları4.718.373 3.539.787http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911957BIST