***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş DiDeğerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -32.354 0 175.077 0 0 0 0 0 175.077 35.442 0 0 0 0 0 933.298 0 933.298 0 0 0 0 0 968.740 276.827 0 0 0 4.701.953 3.340.447 8.042.400 13.498.388 70.511 13.568.899Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -32.354 0 175.077 0 0 0 0 0 175.077 35.442 0 0 0 0 0 933.298 0 933.298 0 0 0 0 0 968.740 276.827 0 0 0 4.701.953 3.340.447 8.042.400 13.498.388 70.511 13.568.899Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.544 0 0 0 2.969.903 -3.005.447 -35.544 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.553 0 -10.553 0 0 0 0 0 -10.553 5.017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.017 0 0 0 0 0 1.841.627 1.841.627 1.836.091 6.344 1.842.435Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.841.627 1.841.627 1.841.627 6.344 1.847.971Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.553 0 -10.553 0 0 0 0 0 -10.553 5.017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.017 0 0 0 0 0 0 0 -5.536 0 -5.536Sermaye Arttırımı1.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.140.000 0 -1.140.000 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -335.000 -335.000 -335.000 0 -335.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.900 4.900Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -42.907 0 164.524 0 0 0 0 0 164.524 40.459 0 0 0 0 0 933.298 0 933.298 0 0 0 0 0 973.757 312.371 0 0 0 6.531.856 1.841.627 8.373.483 14.999.479 81.755 15.081.234Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 309.535 0 -61.432 0 248.103 0 0 0 0 0 248.103 46.881 0 0 0 0 0 1.118.100 0 1.118.100 0 0 0 0 0 1.164.981 312.371 0 0 0 6.531.856 4.449.106 10.980.962 17.881.761 216.342 18.098.103Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 309.535 0 -61.432 0 248.103 0 0 0 0 0 248.103 46.881 0 0 0 0 0 1.118.100 0 1.118.100 0 0 0 0 0 1.164.981 312.371 0 0 0 6.531.856 4.449.106 10.980.962 17.881.761 216.342 18.098.103Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225.991 0 0 0 3.823.115 -4.049.106 -225.991 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.083 0 -1.083 0 0 0 0 0 -1.083 21.517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.517 0 0 0 0 0 2.538.479 2.538.479 2.558.913 -4.435 2.554.478Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.538.479 2.538.479 2.538.479 -4.435 2.534.044Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.083 0 -1.083 0 0 0 0 0 -1.083 21.517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.517 0 0 0 0 0 0 0 20.434 0 20.434Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 -400.000 -400.000 0 -400.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.300 34.300Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 309.535 0 -62.515 0 247.020 0 0 0 0 0 247.020 68.398 0 0 0 0 0 1.118.100 0 1.118.100 0 0 0 0 0 1.186.498 538.362 0 0 0 10.354.971 2.538.479 12.893.450 20.040.674 246.207 20.286.881Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-740.368 -1.211.607Dönem Karı (Zararı)2.534.044 1.847.971Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.377.453 1.071.824Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 195.051 135.969Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-207 -36.864Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 2.600 -39.850Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -2.807 2.986Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler489.240 361.526Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 48.205 40.860Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler112.838 215.361Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler195.404 106.450Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler132.793 -1.145Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-21.861 -35.332Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-352.742 -381.967Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler330.881 346.635Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler7.189 9.507Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler74.476 131.362Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler544.815 321.161Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler88.750 184.495İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.433.787 -3.974.250Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler687.040 191.136Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler132.827 -53.658Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -1.108.184 -879.560Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -268.692 -117.807Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -1.017.401 -1.473.032Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)26.419 20.561Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-1.651.175 -991.162Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-1.651.175 -991.162Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-69.958 -51.276Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)-2.010 -4.789Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-798.590 -496.851İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-364.063 -117.812Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-522.290 -1.054.455Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -47.867 -19.368Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-166.265 -124.920Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.946 -12.864YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.103.822 -788.054Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.139 881Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.175.021 -781.503Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -462.819 -283.603Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -712.202 -497.900Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 6.039Alınan Temettüler0 5.214Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)70.060 -18.685FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI55.845 45.141Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.152.762 1.342.953Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.096.917 -1.297.812Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz0 0Alınan Faiz0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.788.345 -1.954.520Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi219.593 89.586NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.568.752 -1.864.934DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.078.756 3.513.403DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.510.004 1.648.469Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.510.004 4.081.654Finansal Yatırımlar2.952 17.914Ticari Alacaklar5 6.987.402 7.146.519İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 3.682.103 3.486.689İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.305.299 3.659.830Diğer Alacaklar538.370 672.391İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 24.964 75.181İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar513.406 597.210Stoklar6 6.665.005 5.532.703Peşin Ödenmiş Giderler7 1.976.847 1.778.726İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 631.050 586.400İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.345.797 1.192.326Diğer Dönen Varlıklar597.679 364.354ARA TOPLAM19.278.259 19.594.261TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR19.278.259 19.594.261DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.183.715 1.183.215Ticari Alacaklar5 8.619.527 7.469.380İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 6.398.905 5.893.276İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.220.622 1.576.104Diğer Alacaklar2.429 1.235İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.429 1.235Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar155.472 150.210Maddi Duran Varlıklar8 2.674.455 2.342.223Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 1.894.773 1.555.318Peşin Ödenmiş Giderler7 409.456 373.625İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 99.831 72.313İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler309.625 301.312Ertelenmiş Vergi Varlığı10 278.899 352.900Diğer Duran Varlıklar1.207.379 1.071.862TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.426.105 14.499.968TOPLAM VARLIKLAR35.704.364 34.094.229KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar19 1.437.425 1.618.175Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19 2.891.286 1.388.850Ticari Borçlar5 3.103.250 4.251.469İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 708.042 847.988İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.395.208 3.403.481Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar231.925 205.506Diğer Borçlar451.255 101.022İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 405.000 87.803İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar46.255 13.219Devlet Teşvik ve Yardımları27.503 29.513Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 1.842.206 2.656.573İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4 1.296.462 1.548.603İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)545.744 1.107.970Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü894 4.635Kısa Vadeli Karşılıklar2.361.042 2.046.616Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 126.010 108.854Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 2.235.032 1.937.762Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.988 17.406ARA TOPLAM12.352.774 12.319.765TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.352.774 12.319.765UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar19 162.423 883.448Ticari Borçlar5 357 311İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar357 311Diğer Borçlar16.203 36.394İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar16.203 36.394Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 1.925.277 1.764.157İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4 1.643.033 1.314.874İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)282.244 449.283Uzun Vadeli Karşılıklar954.086 992.051Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 249.499 264.964Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar9 704.587 727.087Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler6.363 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.064.709 3.676.361TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER15.417.483 15.996.126ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar20.040.674 17.881.761Ödenmiş Sermaye13 2.280.000 2.280.000Sermaye Düzeltme Farkları13 98.621 98.621Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.796.723 2.796.723Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)247.020 248.103Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)247.020 248.103Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)309.535 309.535Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-62.515 -61.432Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.186.498 1.164.981Yabancı Para Çevrim Farkları68.398 46.881Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.118.100 1.118.100Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)1.118.100 1.118.100Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 538.362 312.371Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10.354.971 6.531.856Net Dönem Karı veya Zararı2.538.479 4.449.106Kontrol Gücü Olmayan Paylar246.207 216.342TOPLAM ÖZKAYNAKLAR20.286.881 18.098.103TOPLAM KAYNAKLAR35.704.364 34.094.229Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 6.974.677 5.230.659 3.801.542 2.635.392Satışların Maliyeti14 -4.399.054 -3.676.056 -2.157.648 -1.832.851TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.575.623 1.554.603 1.643.894 802.541BRÜT KAR (ZARAR)2.575.623 1.554.603 1.643.894 802.541Genel Yönetim Giderleri-261.611 -183.097 -150.861 -87.313Pazarlama Giderleri-416.127 -94.430 -302.427 -49.025Araştırma ve Geliştirme Giderleri-191.614 -138.779 -148.605 -82.751Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 2.965.561 2.914.793 1.085.118 1.511.406Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -1.754.004 -1.793.777 -770.502 -1.050.777ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.917.828 2.259.313 1.356.617 1.044.081Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.150 5.312 19 5.281Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-7.189 -9.507 -2.173 -1.068FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.912.789 2.255.118 1.354.463 1.048.294Finansman Gelirleri16 434.892 401.021 260.202 236.462Finansman Giderleri17 -739.161 -676.806 -334.710 -281.519SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.608.520 1.979.333 1.279.955 1.003.237Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri10 -74.476 -131.362 25.262 -75.480Dönem Vergi (Gideri) Geliri-204 -3.247 -58 -1.614Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-74.272 -128.115 25.320 -73.866SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.534.044 1.847.971 1.305.217 927.757DÖNEM KARI (ZARARI)2.534.044 1.847.971 1.305.217 927.757Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-4.435 6.344 589 6.267Ana Ortaklık Payları18 2.538.479 1.841.627 1.304.628 921.490Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.083 -10.553 -1.083 -10.553Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.354 -13.191 -1.354 -13.191Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler271 2.638 271 2.638Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri271 2.638 271 2.638Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar21.517 5.017 10.603 4.542Yabancı Para Çevrim Farkları21.517 5.017 10.603 4.542Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.434 -5.536 9.520 -6.011TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.554.478 1.842.435 1.314.737 921.746Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-4.435 6.344 589 6.267Ana Ortaklık Payları2.558.913 1.836.091 1.314.148 915.479http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957064BIST