***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
10.08.2021 19:17
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş DiDeğerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -32.354 0 175.077 0 0 0 0 0 175.077 35.442 0 0 0 0 0 933.298 0 933.298 0 0 0 0 0 968.740 276.827 0 0 0 4.701.953 3.340.447 8.042.400 13.498.388 70.511 13.568.899
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.140.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -32.354 0 175.077 0 0 0 0 0 175.077 35.442 0 0 0 0 0 933.298 0 933.298 0 0 0 0 0 968.740 276.827 0 0 0 4.701.953 3.340.447 8.042.400 13.498.388 70.511 13.568.899
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.544 0 0 0 2.969.903 -3.005.447 -35.544 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.553 0 -10.553 0 0 0 0 0 -10.553 5.017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.017 0 0 0 0 0 1.841.627 1.841.627 1.836.091 6.344 1.842.435
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.841.627 1.841.627 1.841.627 6.344 1.847.971
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.553 0 -10.553 0 0 0 0 0 -10.553 5.017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.017 0 0 0 0 0 0 0 -5.536 0 -5.536
Sermaye Arttırımı
1.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.140.000 0 -1.140.000 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -335.000 -335.000 -335.000 0 -335.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.900 4.900
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 207.431 0 -42.907 0 164.524 0 0 0 0 0 164.524 40.459 0 0 0 0 0 933.298 0 933.298 0 0 0 0 0 973.757 312.371 0 0 0 6.531.856 1.841.627 8.373.483 14.999.479 81.755 15.081.234
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 309.535 0 -61.432 0 248.103 0 0 0 0 0 248.103 46.881 0 0 0 0 0 1.118.100 0 1.118.100 0 0 0 0 0 1.164.981 312.371 0 0 0 6.531.856 4.449.106 10.980.962 17.881.761 216.342 18.098.103
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 309.535 0 -61.432 0 248.103 0 0 0 0 0 248.103 46.881 0 0 0 0 0 1.118.100 0 1.118.100 0 0 0 0 0 1.164.981 312.371 0 0 0 6.531.856 4.449.106 10.980.962 17.881.761 216.342 18.098.103
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225.991 0 0 0 3.823.115 -4.049.106 -225.991 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.083 0 -1.083 0 0 0 0 0 -1.083 21.517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.517 0 0 0 0 0 2.538.479 2.538.479 2.558.913 -4.435 2.554.478
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.538.479 2.538.479 2.538.479 -4.435 2.534.044
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.083 0 -1.083 0 0 0 0 0 -1.083 21.517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.517 0 0 0 0 0 0 0 20.434 0 20.434
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 -400.000 -400.000 0 -400.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.300 34.300
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 309.535 0 -62.515 0 247.020 0 0 0 0 0 247.020 68.398 0 0 0 0 0 1.118.100 0 1.118.100 0 0 0 0 0 1.186.498 538.362 0 0 0 10.354.971 2.538.479 12.893.450 20.040.674 246.207 20.286.881
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-740.368 -1.211.607
Dönem Karı (Zararı)
2.534.044 1.847.971
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.377.453 1.071.824
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 195.051 135.969
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-207 -36.864
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.600 -39.850
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.807 2.986
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
489.240 361.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 48.205 40.860
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
112.838 215.361
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
195.404 106.450
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
132.793 -1.145
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-21.861 -35.332
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-352.742 -381.967
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
330.881 346.635
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7.189 9.507
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
74.476 131.362
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
544.815 321.161
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
88.750 184.495
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.433.787 -3.974.250
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
687.040 191.136
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
132.827 -53.658
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -1.108.184 -879.560
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -268.692 -117.807
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.017.401 -1.473.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26.419 20.561
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-1.651.175 -991.162
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-1.651.175 -991.162
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-69.958 -51.276
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-2.010 -4.789
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-798.590 -496.851
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-364.063 -117.812
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-522.290 -1.054.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -47.867 -19.368
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-166.265 -124.920
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.946 -12.864
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.103.822 -788.054
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.139 881
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.175.021 -781.503
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -462.819 -283.603
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -712.202 -497.900
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 6.039
Alınan Temettüler
0 5.214
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
70.060 -18.685
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
55.845 45.141
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.152.762 1.342.953
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.096.917 -1.297.812
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.788.345 -1.954.520
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
219.593 89.586
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.568.752 -1.864.934
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.078.756 3.513.403
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.510.004 1.648.469
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.510.004 4.081.654
Finansal Yatırımlar
2.952 17.914
Ticari Alacaklar
5 6.987.402 7.146.519
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 3.682.103 3.486.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.305.299 3.659.830
Diğer Alacaklar
538.370 672.391
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 24.964 75.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
513.406 597.210
Stoklar
6 6.665.005 5.532.703
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.976.847 1.778.726
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 631.050 586.400
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.345.797 1.192.326
Diğer Dönen Varlıklar
597.679 364.354
ARA TOPLAM
19.278.259 19.594.261
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.278.259 19.594.261
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
1.183.715 1.183.215
Ticari Alacaklar
5 8.619.527 7.469.380
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 6.398.905 5.893.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.220.622 1.576.104
Diğer Alacaklar
2.429 1.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.429 1.235
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
155.472 150.210
Maddi Duran Varlıklar
8 2.674.455 2.342.223
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 1.894.773 1.555.318
Peşin Ödenmiş Giderler
7 409.456 373.625
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 99.831 72.313
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
309.625 301.312
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 278.899 352.900
Diğer Duran Varlıklar
1.207.379 1.071.862
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.426.105 14.499.968
TOPLAM VARLIKLAR
35.704.364 34.094.229
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 1.437.425 1.618.175
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 2.891.286 1.388.850
Ticari Borçlar
5 3.103.250 4.251.469
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 708.042 847.988
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.395.208 3.403.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
231.925 205.506
Diğer Borçlar
451.255 101.022
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 405.000 87.803
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
46.255 13.219
Devlet Teşvik ve Yardımları
27.503 29.513
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 1.842.206 2.656.573
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 1.296.462 1.548.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
545.744 1.107.970
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
894 4.635
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.361.042 2.046.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 126.010 108.854
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 2.235.032 1.937.762
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.988 17.406
ARA TOPLAM
12.352.774 12.319.765
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.352.774 12.319.765
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 162.423 883.448
Ticari Borçlar
5 357 311
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
357 311
Diğer Borçlar
16.203 36.394
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.203 36.394
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 1.925.277 1.764.157
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 1.643.033 1.314.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
282.244 449.283
Uzun Vadeli Karşılıklar
954.086 992.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 249.499 264.964
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
9 704.587 727.087
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
6.363 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.064.709 3.676.361
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.417.483 15.996.126
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.040.674 17.881.761
Ödenmiş Sermaye
13 2.280.000 2.280.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 98.621 98.621
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.796.723 2.796.723
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
247.020 248.103
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
247.020 248.103
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
309.535 309.535
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-62.515 -61.432
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.186.498 1.164.981
Yabancı Para Çevrim Farkları
68.398 46.881
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.118.100 1.118.100
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.118.100 1.118.100
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 538.362 312.371
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.354.971 6.531.856
Net Dönem Karı veya Zararı
2.538.479 4.449.106
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
246.207 216.342
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.286.881 18.098.103
TOPLAM KAYNAKLAR
35.704.364 34.094.229
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 6.974.677 5.230.659 3.801.542 2.635.392
Satışların Maliyeti
14 -4.399.054 -3.676.056 -2.157.648 -1.832.851
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.575.623 1.554.603 1.643.894 802.541
BRÜT KAR (ZARAR)
2.575.623 1.554.603 1.643.894 802.541
Genel Yönetim Giderleri
-261.611 -183.097 -150.861 -87.313
Pazarlama Giderleri
-416.127 -94.430 -302.427 -49.025
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-191.614 -138.779 -148.605 -82.751
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 2.965.561 2.914.793 1.085.118 1.511.406
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -1.754.004 -1.793.777 -770.502 -1.050.777
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.917.828 2.259.313 1.356.617 1.044.081
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.150 5.312 19 5.281
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-7.189 -9.507 -2.173 -1.068
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.912.789 2.255.118 1.354.463 1.048.294
Finansman Gelirleri
16 434.892 401.021 260.202 236.462
Finansman Giderleri
17 -739.161 -676.806 -334.710 -281.519
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.608.520 1.979.333 1.279.955 1.003.237
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10 -74.476 -131.362 25.262 -75.480
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-204 -3.247 -58 -1.614
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-74.272 -128.115 25.320 -73.866
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.534.044 1.847.971 1.305.217 927.757
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.534.044 1.847.971 1.305.217 927.757
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.435 6.344 589 6.267
Ana Ortaklık Payları
18 2.538.479 1.841.627 1.304.628 921.490
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.083 -10.553 -1.083 -10.553
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.354 -13.191 -1.354 -13.191
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
271 2.638 271 2.638
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
271 2.638 271 2.638
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
21.517 5.017 10.603 4.542
Yabancı Para Çevrim Farkları
21.517 5.017 10.603 4.542
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.434 -5.536 9.520 -6.011
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.554.478 1.842.435 1.314.737 921.746
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.435 6.344 589 6.267
Ana Ortaklık Payları
2.558.913 1.836.091 1.314.148 915.479
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957064
BIST