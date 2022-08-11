***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer KapsamlTablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 309.535 0 -61.432 0 248.103 0 0 0 0 0 248.103 46.881 0 0 0 0 0 1.118.100 0 1.118.100 0 0 0 0 0 1.164.981 312.371 0 0 0 6.531.856 4.449.106 10.980.962 17.881.761 216.342 18.098.103Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 309.535 0 -61.432 0 248.103 0 0 0 0 0 248.103 46.881 0 0 0 0 0 1.118.100 0 1.118.100 0 0 0 0 0 1.164.981 312.371 0 0 0 6.531.856 4.449.106 10.980.962 17.881.761 216.342 18.098.103Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225.991 0 0 0 3.823.115 -4.049.106 -225.991 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.083 0 -1.083 0 0 0 0 0 -1.083 21.517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.517 0 0 0 0 0 2.538.479 2.538.479 2.558.913 -4.435 2.554.478Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.538.479 2.538.479 2.538.479 -4.435 2.534.044Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.083 0 -1.083 0 0 0 0 0 -1.083 21.517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.517 0 0 0 0 0 0 0 20.434 0 20.434Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 -400.000 -400.000 0 -400.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.300 34.300Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 309.535 0 -62.515 0 247.020 0 0 0 0 0 247.020 68.398 0 0 0 0 0 1.118.100 0 1.118.100 0 0 0 0 0 1.186.498 538.362 0 0 0 10.354.971 2.538.479 12.893.450 20.040.674 246.207 20.286.881Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 309.535 0 -123.119 0 186.416 0 0 0 0 0 186.416 143.537 0 0 0 0 0 2.034.249 0 2.034.249 0 0 0 0 0 2.177.786 542.341 0 0 0 10.350.992 7.130.563 17.481.555 25.563.442 271.768 25.835.210Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 309.535 0 -123.119 0 186.416 0 0 0 0 0 186.416 143.537 0 0 0 0 0 2.034.249 0 2.034.249 0 0 0 0 0 2.177.786 542.341 0 0 0 10.350.992 7.130.563 17.481.555 25.563.442 271.768 25.835.210Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.737 0 0 0 6.600.826 -6.670.563 -69.737 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -118.795 0 -118.795 0 0 0 0 0 -118.795 50.811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.811 0 0 0 0 0 3.835.607 3.835.607 3.767.623 -38.796 3.728.827Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.835.607 3.835.607 3.835.607 -38.796 3.796.811Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -118.795 0 -118.795 0 0 0 0 0 -118.795 50.811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.811 0 0 0 0 0 0 0 -67.984 0 -67.984Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -460.000 -460.000 -460.000 -228 -460.228Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 309.535 0 -241.914 0 67.621 0 0 0 0 0 67.621 194.348 0 0 0 0 0 2.034.249 0 2.034.249 0 0 0 0 0 2.228.597 612.078 0 0 0 16.951.818 3.835.607 20.787.425 28.871.065 232.744 29.103.809Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI392.694 -740.368Dönem Karı (Zararı)3.796.811 2.534.044Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.962.494 1.377.453Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 268.323 195.051Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-22.459 -207Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 7.364 2.600Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -29.823 -2.807Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler798.256 489.240Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 81.262 48.205Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler347.745 112.838Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler384.119 195.404Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-14.870 132.793Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler29.496 -21.861Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-319.065 -352.742Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler348.561 330.881Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5.509 7.189Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-59.152 74.476Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler1.085.047 544.815Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler857.474 88.750İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.990.607 -4.433.787Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.689.747 687.040Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler237.619 132.827Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -2.258.572 -1.108.184Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -622.018 -268.692Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -577.800 -1.017.401Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 75.735 26.419Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-1.721.537 -1.651.175Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-1.721.537 -1.651.175Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-249.777 -69.958Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)2.643 -2.010Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)2.366.971 -798.590İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-554.124 -364.063Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları768.698 -522.290Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -50.385 -47.867Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-323.218 -166.265Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.401 -3.946YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.759.740 -1.103.822Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.222 1.139Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.622.973 -1.175.021Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -902.848 -462.819Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.720.125 -712.202Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 0Alınan Temettüler4.959 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-142.948 70.060FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.951.822 55.845Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.255.780 3.152.762Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.303.958 -3.096.917Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz0 0Alınan Faiz0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-415.224 -1.788.345Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi144.414 219.593NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-270.810 -1.568.752DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.491.605 4.078.756DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.220.795 2.510.004Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.222.948 2.492.096Finansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar5 11.149.778 9.803.350İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 5.417.071 4.255.114İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5.732.707 5.548.236Diğer Alacaklar498.016 722.508İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 7.208 24.836İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar490.808 697.672Stoklar6 9.955.227 7.638.954Peşin Ödenmiş Giderler7 2.986.007 2.027.017İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 964.570 939.613İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.021.437 1.087.404Diğer Dönen Varlıklar848.720 491.217ARA TOPLAM27.660.696 23.175.142TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR27.660.696 23.175.142DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar2.160.304 2.148.927Ticari Alacaklar5 13.961.201 12.650.467İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 10.794.019 9.329.141İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.167.182 3.321.326Diğer Alacaklar2.293 2.104İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.293 2.104Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar259.131 219.833Maddi Duran Varlıklar8 4.208.114 3.432.149Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 2.866.673 2.267.610Peşin Ödenmiş Giderler7 553.429 817.736İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 112.873 137.239İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler440.556 680.497Ertelenmiş Vergi Varlığı10 343.403 253.422Diğer Duran Varlıklar1.613.874 1.445.908TOPLAM DURAN VARLIKLAR25.968.422 23.238.156TOPLAM VARLIKLAR53.629.118 46.413.298KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar19 4.098.336 1.956.100Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19 3.005.944 3.114.088Ticari Borçlar5 5.166.293 6.039.472İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 1.404.040 1.919.239İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.762.253 4.120.233Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 382.260 306.525Diğer Borçlar553.712 342.336İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 464.000 301.608İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar89.712 40.728Devlet Teşvik ve Yardımları29.934 27.291Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 3.116.766 1.850.165İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4 1.820.541 413.389İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.296.225 1.436.776Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.131 2.401Kısa Vadeli Karşılıklar3.398.699 3.080.222Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 205.756 170.902Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 3.192.943 2.909.320Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.716 31.327ARA TOPLAM19.761.791 16.749.927TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.761.791 16.749.927UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar19 1.340.497 332.762Ticari Borçlar5 7.195 25.467İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.195 25.467Diğer Borçlar12.102 13.255İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12.102 13.255Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 1.631.199 1.929.027İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4 1.158.444 1.035.264İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)472.755 893.763Uzun Vadeli Karşılıklar1.767.987 1.513.317Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 478.026 333.508Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar9 1.289.961 1.179.809Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler4.538 14.333TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.763.518 3.828.161TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER24.525.309 20.578.088ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28.871.065 25.563.442Ödenmiş Sermaye13 2.280.000 2.280.000Sermaye Düzeltme Farkları13 98.621 98.621Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.796.723 2.796.723Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)67.621 186.416Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)67.621 186.416Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)309.535 309.535Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-241.914 -123.119Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.228.597 2.177.786Yabancı Para Çevrim Farkları194.348 143.537Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.034.249 2.034.249Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.034.249 2.034.249Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 612.078 542.341Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16.951.818 10.350.992Net Dönem Karı veya Zararı3.835.607 7.130.563Kontrol Gücü Olmayan Paylar232.744 271.768TOPLAM ÖZKAYNAKLAR29.103.809 25.835.210TOPLAM KAYNAKLAR53.629.118 46.413.298Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 10.841.207 6.974.677 6.475.951 3.801.542Satışların Maliyeti14 -7.421.958 -4.399.054 -4.369.473 -2.157.648TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.419.249 2.575.623 2.106.478 1.643.894BRÜT KAR (ZARAR)3.419.249 2.575.623 2.106.478 1.643.894Genel Yönetim Giderleri-433.886 -261.611 -247.930 -150.861Pazarlama Giderleri-286.781 -416.127 -200.016 -302.427Araştırma ve Geliştirme Giderleri-261.619 -191.614 -127.309 -148.605Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 6.404.146 2.965.561 3.681.623 1.085.118Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -4.072.639 -1.754.004 -2.298.625 -770.502ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.768.470 2.917.828 2.914.221 1.356.617Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.570 2.150 5.264 19Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-5.509 -7.189 2.881 -2.173FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.768.531 2.912.789 2.922.366 1.354.463Finansman Gelirleri16 552.554 434.892 352.759 260.202Finansman Giderleri17 -1.583.426 -739.161 -908.489 -334.710SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.737.659 2.608.520 2.366.636 1.279.955Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri10 59.152 -74.476 -246.766 25.262Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.131 -204 -143 -58Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri60.283 -74.272 -246.623 25.320SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.796.811 2.534.044 2.119.870 1.305.217DÖNEM KARI (ZARARI)3.796.811 2.534.044 2.119.870 1.305.217Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-38.796 -4.435 -20.147 589Ana Ortaklık Payları18 3.835.607 2.538.479 2.140.017 1.304.628Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-118.795 -1.083 -118.795 -1.083Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-148.494 -1.354 -148.494 -1.354Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler29.699 271 29.699 271Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29.699 271 29.699 271Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar50.811 21.517 21.839 10.603Yabancı Para Çevrim Farkları50.811 21.517 21.839 10.603Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-67.984 20.434 -96.956 9.520TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.728.827 2.554.478 2.022.914 1.314.737Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-38.796 -4.435 -20.147 589Ana Ortaklık Payları3.767.623 2.558.913 2.043.061 1.314.148http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054808BIST