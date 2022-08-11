***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
11.08.2022 19:11
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer KapsamlTablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 309.535 0 -61.432 0 248.103 0 0 0 0 0 248.103 46.881 0 0 0 0 0 1.118.100 0 1.118.100 0 0 0 0 0 1.164.981 312.371 0 0 0 6.531.856 4.449.106 10.980.962 17.881.761 216.342 18.098.103
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 309.535 0 -61.432 0 248.103 0 0 0 0 0 248.103 46.881 0 0 0 0 0 1.118.100 0 1.118.100 0 0 0 0 0 1.164.981 312.371 0 0 0 6.531.856 4.449.106 10.980.962 17.881.761 216.342 18.098.103
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225.991 0 0 0 3.823.115 -4.049.106 -225.991 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.083 0 -1.083 0 0 0 0 0 -1.083 21.517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.517 0 0 0 0 0 2.538.479 2.538.479 2.558.913 -4.435 2.554.478
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.538.479 2.538.479 2.538.479 -4.435 2.534.044
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.083 0 -1.083 0 0 0 0 0 -1.083 21.517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.517 0 0 0 0 0 0 0 20.434 0 20.434
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 -400.000 -400.000 0 -400.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.300 34.300
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 309.535 0 -62.515 0 247.020 0 0 0 0 0 247.020 68.398 0 0 0 0 0 1.118.100 0 1.118.100 0 0 0 0 0 1.186.498 538.362 0 0 0 10.354.971 2.538.479 12.893.450 20.040.674 246.207 20.286.881
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 309.535 0 -123.119 0 186.416 0 0 0 0 0 186.416 143.537 0 0 0 0 0 2.034.249 0 2.034.249 0 0 0 0 0 2.177.786 542.341 0 0 0 10.350.992 7.130.563 17.481.555 25.563.442 271.768 25.835.210
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 309.535 0 -123.119 0 186.416 0 0 0 0 0 186.416 143.537 0 0 0 0 0 2.034.249 0 2.034.249 0 0 0 0 0 2.177.786 542.341 0 0 0 10.350.992 7.130.563 17.481.555 25.563.442 271.768 25.835.210
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.737 0 0 0 6.600.826 -6.670.563 -69.737 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -118.795 0 -118.795 0 0 0 0 0 -118.795 50.811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.811 0 0 0 0 0 3.835.607 3.835.607 3.767.623 -38.796 3.728.827
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.835.607 3.835.607 3.835.607 -38.796 3.796.811
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -118.795 0 -118.795 0 0 0 0 0 -118.795 50.811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.811 0 0 0 0 0 0 0 -67.984 0 -67.984
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -460.000 -460.000 -460.000 -228 -460.228
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 309.535 0 -241.914 0 67.621 0 0 0 0 0 67.621 194.348 0 0 0 0 0 2.034.249 0 2.034.249 0 0 0 0 0 2.228.597 612.078 0 0 0 16.951.818 3.835.607 20.787.425 28.871.065 232.744 29.103.809
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
392.694 -740.368
Dönem Karı (Zararı)
3.796.811 2.534.044
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.962.494 1.377.453
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 268.323 195.051
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-22.459 -207
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 7.364 2.600
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -29.823 -2.807
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
798.256 489.240
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 81.262 48.205
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
347.745 112.838
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
384.119 195.404
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-14.870 132.793
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
29.496 -21.861
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-319.065 -352.742
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
348.561 330.881
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5.509 7.189
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-59.152 74.476
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
1.085.047 544.815
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
857.474 88.750
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.990.607 -4.433.787
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.689.747 687.040
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
237.619 132.827
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -2.258.572 -1.108.184
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -622.018 -268.692
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -577.800 -1.017.401
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 75.735 26.419
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-1.721.537 -1.651.175
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-1.721.537 -1.651.175
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-249.777 -69.958
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
2.643 -2.010
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.366.971 -798.590
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-554.124 -364.063
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
768.698 -522.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -50.385 -47.867
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-323.218 -166.265
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.401 -3.946
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.759.740 -1.103.822
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.222 1.139
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.622.973 -1.175.021
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -902.848 -462.819
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.720.125 -712.202
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Alınan Temettüler
4.959 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-142.948 70.060
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.951.822 55.845
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.255.780 3.152.762
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.303.958 -3.096.917
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-415.224 -1.788.345
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
144.414 219.593
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-270.810 -1.568.752
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.491.605 4.078.756
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.220.795 2.510.004
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.222.948 2.492.096
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
5 11.149.778 9.803.350
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 5.417.071 4.255.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.732.707 5.548.236
Diğer Alacaklar
498.016 722.508
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 7.208 24.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
490.808 697.672
Stoklar
6 9.955.227 7.638.954
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.986.007 2.027.017
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 964.570 939.613
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.021.437 1.087.404
Diğer Dönen Varlıklar
848.720 491.217
ARA TOPLAM
27.660.696 23.175.142
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.660.696 23.175.142
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
2.160.304 2.148.927
Ticari Alacaklar
5 13.961.201 12.650.467
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 10.794.019 9.329.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.167.182 3.321.326
Diğer Alacaklar
2.293 2.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.293 2.104
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
259.131 219.833
Maddi Duran Varlıklar
8 4.208.114 3.432.149
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 2.866.673 2.267.610
Peşin Ödenmiş Giderler
7 553.429 817.736
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 112.873 137.239
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
440.556 680.497
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 343.403 253.422
Diğer Duran Varlıklar
1.613.874 1.445.908
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.968.422 23.238.156
TOPLAM VARLIKLAR
53.629.118 46.413.298
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 4.098.336 1.956.100
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 3.005.944 3.114.088
Ticari Borçlar
5 5.166.293 6.039.472
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.404.040 1.919.239
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.762.253 4.120.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 382.260 306.525
Diğer Borçlar
553.712 342.336
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 464.000 301.608
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
89.712 40.728
Devlet Teşvik ve Yardımları
29.934 27.291
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 3.116.766 1.850.165
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 1.820.541 413.389
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.296.225 1.436.776
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.131 2.401
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.398.699 3.080.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 205.756 170.902
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 3.192.943 2.909.320
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.716 31.327
ARA TOPLAM
19.761.791 16.749.927
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.761.791 16.749.927
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 1.340.497 332.762
Ticari Borçlar
5 7.195 25.467
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.195 25.467
Diğer Borçlar
12.102 13.255
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12.102 13.255
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 1.631.199 1.929.027
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 1.158.444 1.035.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
472.755 893.763
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.767.987 1.513.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 478.026 333.508
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
9 1.289.961 1.179.809
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
4.538 14.333
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.763.518 3.828.161
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.525.309 20.578.088
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28.871.065 25.563.442
Ödenmiş Sermaye
13 2.280.000 2.280.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 98.621 98.621
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.796.723 2.796.723
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
67.621 186.416
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
67.621 186.416
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
309.535 309.535
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-241.914 -123.119
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.228.597 2.177.786
Yabancı Para Çevrim Farkları
194.348 143.537
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.034.249 2.034.249
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.034.249 2.034.249
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 612.078 542.341
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.951.818 10.350.992
Net Dönem Karı veya Zararı
3.835.607 7.130.563
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
232.744 271.768
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.103.809 25.835.210
TOPLAM KAYNAKLAR
53.629.118 46.413.298
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 10.841.207 6.974.677 6.475.951 3.801.542
Satışların Maliyeti
14 -7.421.958 -4.399.054 -4.369.473 -2.157.648
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.419.249 2.575.623 2.106.478 1.643.894
BRÜT KAR (ZARAR)
3.419.249 2.575.623 2.106.478 1.643.894
Genel Yönetim Giderleri
-433.886 -261.611 -247.930 -150.861
Pazarlama Giderleri
-286.781 -416.127 -200.016 -302.427
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-261.619 -191.614 -127.309 -148.605
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 6.404.146 2.965.561 3.681.623 1.085.118
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -4.072.639 -1.754.004 -2.298.625 -770.502
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.768.470 2.917.828 2.914.221 1.356.617
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.570 2.150 5.264 19
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-5.509 -7.189 2.881 -2.173
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.768.531 2.912.789 2.922.366 1.354.463
Finansman Gelirleri
16 552.554 434.892 352.759 260.202
Finansman Giderleri
17 -1.583.426 -739.161 -908.489 -334.710
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.737.659 2.608.520 2.366.636 1.279.955
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10 59.152 -74.476 -246.766 25.262
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.131 -204 -143 -58
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
60.283 -74.272 -246.623 25.320
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.796.811 2.534.044 2.119.870 1.305.217
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.796.811 2.534.044 2.119.870 1.305.217
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-38.796 -4.435 -20.147 589
Ana Ortaklık Payları
18 3.835.607 2.538.479 2.140.017 1.304.628
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-118.795 -1.083 -118.795 -1.083
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-148.494 -1.354 -148.494 -1.354
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29.699 271 29.699 271
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29.699 271 29.699 271
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
50.811 21.517 21.839 10.603
Yabancı Para Çevrim Farkları
50.811 21.517 21.839 10.603
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-67.984 20.434 -96.956 9.520
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.728.827 2.554.478 2.022.914 1.314.737
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-38.796 -4.435 -20.147 589
Ana Ortaklık Payları
3.767.623 2.558.913 2.043.061 1.314.148
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054808
BIST