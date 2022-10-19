***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 309.535 0 -61.432 0 248.103 0 0 0 0 0 248.103 46.881 0 0 0 0 0 1.118.100 0 1.118.100 0 0 0 0 0 1.164.981 312.371 0 0 0 6.531.856 4.449.106 10.980.962 17.881.761 216.342 18.098.103Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 309.535 0 -61.432 0 248.103 0 0 0 0 0 248.103 46.881 0 0 0 0 0 1.118.100 0 1.118.100 0 0 0 0 0 1.164.981 312.371 0 0 0 6.531.856 4.449.106 10.980.962 17.881.761 216.342 18.098.103Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229.970 0 0 0 3.819.136 -4.049.106 -229.970 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.452 0 -19.452 0 0 0 0 0 -19.452 15.838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.838 0 0 0 0 0 3.140.974 3.140.974 3.137.360 -5.482 3.131.878Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.140.974 3.140.974 3.140.974 -5.482 3.135.492Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.452 0 -19.452 0 0 0 0 0 -19.452 15.838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.838 0 0 0 0 0 0 0 -3.614 0 -3.614Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 -400.000 -400.000 0 -400.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.800 58.800Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 309.535 0 -80.884 0 228.651 0 0 0 0 0 228.651 62.719 0 0 0 0 0 1.118.100 0 1.118.100 0 0 0 0 0 1.180.819 542.341 0 0 0 10.350.992 3.140.974 13.491.966 20.619.121 269.660 20.888.781Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 309.535 0 -123.119 0 186.416 0 0 0 0 0 186.416 143.537 0 0 0 0 0 2.034.249 0 2.034.249 0 0 0 0 0 2.177.786 542.341 0 0 0 10.350.992 7.130.563 17.481.555 25.563.442 271.768 25.835.210Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 309.535 0 -123.119 0 186.416 0 0 0 0 0 186.416 143.537 0 0 0 0 0 2.034.249 0 2.034.249 0 0 0 0 0 2.177.786 542.341 0 0 0 10.350.992 7.130.563 17.481.555 25.563.442 271.768 25.835.210Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.737 0 0 0 6.600.826 -6.670.563 -69.737 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -123.771 0 -123.771 0 0 0 0 0 -123.771 82.211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.211 0 0 0 0 0 5.791.966 5.791.966 5.750.406 -56.732 5.693.674Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.791.966 5.791.966 5.791.966 -56.732 5.735.234Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -123.771 0 -123.771 0 0 0 0 0 -123.771 82.211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.211 0 0 0 0 0 0 0 -41.560 0 -41.560Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -460.000 -460.000 -460.000 -229 -460.229Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 309.535 0 -246.890 0 62.645 0 0 0 0 0 62.645 225.748 0 0 0 0 0 2.034.249 0 2.034.249 0 0 0 0 0 2.259.997 612.078 0 0 0 16.951.818 5.791.966 22.743.784 30.853.848 214.807 31.068.655Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI558.672 -654.021Dönem Karı (Zararı)5.735.234 3.135.492Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.643.435 1.613.088Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 414.921 305.115Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-22.936 30.937Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 558 2.504Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -23.494 28.433Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.299.711 648.514Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 87.096 53.783Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler581.122 105.630Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler649.482 337.101Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-17.989 152.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-6.273 -214.650Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-320.099 -391.560Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler313.826 176.910Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler18.688 20.955Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-401.081 -46.540Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler1.278.299 490.661Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.062.106 378.096İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.236.074 -5.059.686Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.532.769 1.426.736Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler124.466 180.827Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -3.726.304 -1.777.219Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -1.055.282 -371.993Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -176.849 -940.923Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)256.722 58.955Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-3.007.047 -1.521.556Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-3.007.047 -1.521.556Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-278.725 -82.428Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)-2.756 -8.483Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)2.839.378 -1.482.834İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-676.908 -540.768Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.142.595 -311.106Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -89.225 -64.284Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-492.297 -273.997Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.401 -4.634YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.229.864 -1.898.660Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.532 1.875Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.055.045 -1.923.050Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.526.558 -771.856Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -2.528.487 -1.151.194Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 0Alınan Temettüler4.958 7.172Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-185.309 15.343FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.308.820 -397.297Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7.239.648 5.329.077Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.930.828 -5.726.374Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz0 0Alınan Faiz0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.362.372 -2.949.978Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi222.521 181.513NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.139.851 -2.768.465DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.491.606 4.078.756DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.351.755 1.310.291Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.351.755 2.492.096Finansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar5 12.458.878 9.803.350İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 5.765.373 4.255.114İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6.693.505 5.548.236Diğer Alacaklar593.732 722.508İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 7.647 24.836İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar586.085 697.672Stoklar6 11.432.151 7.638.954Peşin Ödenmiş Giderler7 3.280.447 2.027.017İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 1.018.847 939.613İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.261.600 1.087.404Diğer Dönen Varlıklar934.280 491.217ARA TOPLAM30.051.243 23.175.142TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR30.051.243 23.175.142DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar2.160.304 2.148.927Ticari Alacaklar5 14.771.092 12.650.467İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 11.378.968 9.329.141İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.392.124 3.321.326Diğer Alacaklar6.414 2.104İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.414 2.104Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar272.074 219.833Maddi Duran Varlıklar8 4.720.173 3.432.149Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 3.369.648 2.267.610Peşin Ödenmiş Giderler7 721.081 817.736İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 105.675 137.239İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler615.406 680.497Ertelenmiş Vergi Varlığı10 687.176 253.422Diğer Duran Varlıklar1.703.542 1.445.908TOPLAM DURAN VARLIKLAR28.411.504 23.238.156TOPLAM VARLIKLAR58.462.747 46.413.298KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar19 4.988.376 1.956.100Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19 3.046.163 3.114.088Ticari Borçlar5 5.555.102 6.039.472İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 1.285.432 1.919.239İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.269.670 4.120.233Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 563.247 306.525Diğer Borçlar520.364 342.336İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 460.000 301.608İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar60.364 40.728Devlet Teşvik ve Yardımları24.535 27.291Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 4.004.562 1.850.165İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4 1.855.590 413.389İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.148.972 1.436.776Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.730 2.401Kısa Vadeli Karşılıklar3.678.012 3.080.222Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 180.119 170.902Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 3.497.893 2.909.320Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler44.421 31.327ARA TOPLAM22.426.512 16.749.927TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.426.512 16.749.927UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar19 960.488 332.762Ticari Borçlar5 17.773 25.467İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar17.773 25.467Diğer Borçlar16.502 13.255İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar16.502 13.255Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 2.164.729 1.929.027İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4 1.457.356 1.035.264İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)707.373 893.763Uzun Vadeli Karşılıklar1.788.431 1.513.317Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 476.875 333.508Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar9 1.311.556 1.179.809Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler19.657 14.333TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.967.580 3.828.161TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER27.394.092 20.578.088ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.853.848 25.563.442Ödenmiş Sermaye13 2.280.000 2.280.000Sermaye Düzeltme Farkları13 98.621 98.621Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.796.723 2.796.723Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)62.645 186.416Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)62.645 186.416Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)309.535 309.535Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-246.890 -123.119Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.259.997 2.177.786Yabancı Para Çevrim Farkları225.748 143.537Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.034.249 2.034.249Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.034.249 2.034.249Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 612.078 542.341Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16.951.818 10.350.992Net Dönem Karı veya Zararı5.791.966 7.130.563Kontrol Gücü Olmayan Paylar214.807 271.768TOPLAM ÖZKAYNAKLAR31.068.655 25.835.210TOPLAM KAYNAKLAR58.462.747 46.413.298Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 17.728.397 10.292.348 6.887.190 3.317.671Satışların Maliyeti14 -12.286.169 -6.891.607 -4.864.211 -2.492.553TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.442.228 3.400.741 2.022.979 825.118BRÜT KAR (ZARAR)5.442.228 3.400.741 2.022.979 825.118Genel Yönetim Giderleri-784.378 -408.980 -350.493 -147.369Pazarlama Giderleri-499.021 -515.033 -212.240 -98.906Araştırma ve Geliştirme Giderleri-466.918 -308.633 -205.298 -117.019Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 8.895.656 3.982.852 2.491.510 1.017.291Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -5.764.945 -2.839.523 -1.692.306 -1.085.519ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.822.622 3.311.424 2.054.152 393.596Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler6.325 10.059 755 7.909Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-18.688 -20.955 -13.179 -13.766FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.810.259 3.300.528 2.041.728 387.739Finansman Gelirleri16 590.248 719.261 37.694 284.369Finansman Giderleri17 -2.066.354 -930.837 -482.928 -191.676SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.334.153 3.088.952 1.596.494 480.432Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri10 401.081 46.540 341.929 121.016Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.730 -769 -599 -565Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri402.811 47.309 342.528 121.581SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.735.234 3.135.492 1.938.423 601.448DÖNEM KARI (ZARARI)5.735.234 3.135.492 1.938.423 601.448Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-56.732 -5.482 -17.936 -1.047Ana Ortaklık Payları18 5.791.966 3.140.974 1.956.359 602.495Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-123.771 -19.452 -4.976 -18.369Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-154.714 -24.315 -6.220 -22.961Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler30.943 4.863 1.244 4.592Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi30.943 4.863 1.244 4.592Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar82.211 15.838 31.400 -5.679Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları82.211 15.838 31.400 -5.679Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)82.211 15.838 31.400 -5.679Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-41.560 -3.614 26.424 -24.048TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.693.674 3.131.878 1.964.847 577.400Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-56.732 -5.482 -17.936 -1.047Ana Ortaklık Payları5.750.406 3.137.360 1.982.783 578.447http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072989BIST