***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
19.10.2022 19:38
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 309.535 0 -61.432 0 248.103 0 0 0 0 0 248.103 46.881 0 0 0 0 0 1.118.100 0 1.118.100 0 0 0 0 0 1.164.981 312.371 0 0 0 6.531.856 4.449.106 10.980.962 17.881.761 216.342 18.098.103
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 309.535 0 -61.432 0 248.103 0 0 0 0 0 248.103 46.881 0 0 0 0 0 1.118.100 0 1.118.100 0 0 0 0 0 1.164.981 312.371 0 0 0 6.531.856 4.449.106 10.980.962 17.881.761 216.342 18.098.103
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229.970 0 0 0 3.819.136 -4.049.106 -229.970 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.452 0 -19.452 0 0 0 0 0 -19.452 15.838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.838 0 0 0 0 0 3.140.974 3.140.974 3.137.360 -5.482 3.131.878
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.140.974 3.140.974 3.140.974 -5.482 3.135.492
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.452 0 -19.452 0 0 0 0 0 -19.452 15.838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.838 0 0 0 0 0 0 0 -3.614 0 -3.614
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 -400.000 -400.000 0 -400.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.800 58.800
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 309.535 0 -80.884 0 228.651 0 0 0 0 0 228.651 62.719 0 0 0 0 0 1.118.100 0 1.118.100 0 0 0 0 0 1.180.819 542.341 0 0 0 10.350.992 3.140.974 13.491.966 20.619.121 269.660 20.888.781
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 309.535 0 -123.119 0 186.416 0 0 0 0 0 186.416 143.537 0 0 0 0 0 2.034.249 0 2.034.249 0 0 0 0 0 2.177.786 542.341 0 0 0 10.350.992 7.130.563 17.481.555 25.563.442 271.768 25.835.210
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 309.535 0 -123.119 0 186.416 0 0 0 0 0 186.416 143.537 0 0 0 0 0 2.034.249 0 2.034.249 0 0 0 0 0 2.177.786 542.341 0 0 0 10.350.992 7.130.563 17.481.555 25.563.442 271.768 25.835.210
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.737 0 0 0 6.600.826 -6.670.563 -69.737 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -123.771 0 -123.771 0 0 0 0 0 -123.771 82.211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.211 0 0 0 0 0 5.791.966 5.791.966 5.750.406 -56.732 5.693.674
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.791.966 5.791.966 5.791.966 -56.732 5.735.234
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -123.771 0 -123.771 0 0 0 0 0 -123.771 82.211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.211 0 0 0 0 0 0 0 -41.560 0 -41.560
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -460.000 -460.000 -460.000 -229 -460.229
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.280.000 98.621 0 0 0 0 0 2.796.723 0 0 0 0 309.535 0 -246.890 0 62.645 0 0 0 0 0 62.645 225.748 0 0 0 0 0 2.034.249 0 2.034.249 0 0 0 0 0 2.259.997 612.078 0 0 0 16.951.818 5.791.966 22.743.784 30.853.848 214.807 31.068.655
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
558.672 -654.021
Dönem Karı (Zararı)
5.735.234 3.135.492
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.643.435 1.613.088
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 414.921 305.115
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-22.936 30.937
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 558 2.504
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -23.494 28.433
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.299.711 648.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 87.096 53.783
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
581.122 105.630
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
649.482 337.101
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-17.989 152.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.273 -214.650
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-320.099 -391.560
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
313.826 176.910
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
18.688 20.955
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-401.081 -46.540
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
1.278.299 490.661
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.062.106 378.096
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.236.074 -5.059.686
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.532.769 1.426.736
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
124.466 180.827
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -3.726.304 -1.777.219
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -1.055.282 -371.993
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -176.849 -940.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
256.722 58.955
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-3.007.047 -1.521.556
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-3.007.047 -1.521.556
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-278.725 -82.428
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-2.756 -8.483
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.839.378 -1.482.834
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-676.908 -540.768
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.142.595 -311.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -89.225 -64.284
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-492.297 -273.997
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.401 -4.634
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.229.864 -1.898.660
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.532 1.875
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.055.045 -1.923.050
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.526.558 -771.856
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -2.528.487 -1.151.194
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Alınan Temettüler
4.958 7.172
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-185.309 15.343
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.308.820 -397.297
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.239.648 5.329.077
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.930.828 -5.726.374
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.362.372 -2.949.978
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
222.521 181.513
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.139.851 -2.768.465
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.491.606 4.078.756
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.351.755 1.310.291
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.351.755 2.492.096
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
5 12.458.878 9.803.350
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 5.765.373 4.255.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.693.505 5.548.236
Diğer Alacaklar
593.732 722.508
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 7.647 24.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
586.085 697.672
Stoklar
6 11.432.151 7.638.954
Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.280.447 2.027.017
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 1.018.847 939.613
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.261.600 1.087.404
Diğer Dönen Varlıklar
934.280 491.217
ARA TOPLAM
30.051.243 23.175.142
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.051.243 23.175.142
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
2.160.304 2.148.927
Ticari Alacaklar
5 14.771.092 12.650.467
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 11.378.968 9.329.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.392.124 3.321.326
Diğer Alacaklar
6.414 2.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.414 2.104
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
272.074 219.833
Maddi Duran Varlıklar
8 4.720.173 3.432.149
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 3.369.648 2.267.610
Peşin Ödenmiş Giderler
7 721.081 817.736
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 105.675 137.239
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
615.406 680.497
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 687.176 253.422
Diğer Duran Varlıklar
1.703.542 1.445.908
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.411.504 23.238.156
TOPLAM VARLIKLAR
58.462.747 46.413.298
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 4.988.376 1.956.100
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 3.046.163 3.114.088
Ticari Borçlar
5 5.555.102 6.039.472
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.285.432 1.919.239
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.269.670 4.120.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 563.247 306.525
Diğer Borçlar
520.364 342.336
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 460.000 301.608
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
60.364 40.728
Devlet Teşvik ve Yardımları
24.535 27.291
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 4.004.562 1.850.165
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 1.855.590 413.389
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.148.972 1.436.776
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.730 2.401
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.678.012 3.080.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 180.119 170.902
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 3.497.893 2.909.320
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
44.421 31.327
ARA TOPLAM
22.426.512 16.749.927
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.426.512 16.749.927
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 960.488 332.762
Ticari Borçlar
5 17.773 25.467
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
17.773 25.467
Diğer Borçlar
16.502 13.255
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.502 13.255
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 2.164.729 1.929.027
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 1.457.356 1.035.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
707.373 893.763
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.788.431 1.513.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 476.875 333.508
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
9 1.311.556 1.179.809
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
19.657 14.333
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.967.580 3.828.161
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.394.092 20.578.088
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.853.848 25.563.442
Ödenmiş Sermaye
13 2.280.000 2.280.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 98.621 98.621
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.796.723 2.796.723
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
62.645 186.416
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
62.645 186.416
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
309.535 309.535
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-246.890 -123.119
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.259.997 2.177.786
Yabancı Para Çevrim Farkları
225.748 143.537
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.034.249 2.034.249
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.034.249 2.034.249
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 612.078 542.341
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.951.818 10.350.992
Net Dönem Karı veya Zararı
5.791.966 7.130.563
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
214.807 271.768
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.068.655 25.835.210
TOPLAM KAYNAKLAR
58.462.747 46.413.298
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 17.728.397 10.292.348 6.887.190 3.317.671
Satışların Maliyeti
14 -12.286.169 -6.891.607 -4.864.211 -2.492.553
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.442.228 3.400.741 2.022.979 825.118
BRÜT KAR (ZARAR)
5.442.228 3.400.741 2.022.979 825.118
Genel Yönetim Giderleri
-784.378 -408.980 -350.493 -147.369
Pazarlama Giderleri
-499.021 -515.033 -212.240 -98.906
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-466.918 -308.633 -205.298 -117.019
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 8.895.656 3.982.852 2.491.510 1.017.291
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -5.764.945 -2.839.523 -1.692.306 -1.085.519
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.822.622 3.311.424 2.054.152 393.596
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
6.325 10.059 755 7.909
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-18.688 -20.955 -13.179 -13.766
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.810.259 3.300.528 2.041.728 387.739
Finansman Gelirleri
16 590.248 719.261 37.694 284.369
Finansman Giderleri
17 -2.066.354 -930.837 -482.928 -191.676
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.334.153 3.088.952 1.596.494 480.432
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10 401.081 46.540 341.929 121.016
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.730 -769 -599 -565
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
402.811 47.309 342.528 121.581
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.735.234 3.135.492 1.938.423 601.448
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.735.234 3.135.492 1.938.423 601.448
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-56.732 -5.482 -17.936 -1.047
Ana Ortaklık Payları
18 5.791.966 3.140.974 1.956.359 602.495
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-123.771 -19.452 -4.976 -18.369
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-154.714 -24.315 -6.220 -22.961
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
30.943 4.863 1.244 4.592
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
30.943 4.863 1.244 4.592
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
82.211 15.838 31.400 -5.679
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
82.211 15.838 31.400 -5.679
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
82.211 15.838 31.400 -5.679
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-41.560 -3.614 26.424 -24.048
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.693.674 3.131.878 1.964.847 577.400
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-56.732 -5.482 -17.936 -1.047
Ana Ortaklık Payları
5.750.406 3.137.360 1.982.783 578.447
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072989
BIST