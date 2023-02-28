***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarASELSAN 2023 yılı konsolide finansal sonuçlarına ilişkin beklentileri aşağıda sunulmaktadır >%40 Konsolide Gelirlerdeki Artış (TL Bazında):>%24 Konsolide Kur Farkından Arındırılmış FAVÖK Marjı:10 Milyar TL Konsolide Yatırım Harcamaları:http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117871BIST