***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28/02/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarASELSAN 2023 yılı konsolide finansal sonuçlarına ilişkin olarak revize edilmiş beklentileri aşağıda sunulmaktadırKonsolide Gelirlerdeki Artış (TL Bazında): >%65Konsolide Kur Farkından Arındırılmış FAVÖK Marjı: >%24Konsolide Yatırım Harcamaları: 10 Milyar TLhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185770BIST