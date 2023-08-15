***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
15.08.2023 19:12
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/02/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASELSAN 2023 yılı konsolide finansal sonuçlarına ilişkin olarak revize edilmiş beklentileri aşağıda sunulmaktadır
Konsolide Gelirlerdeki Artış (TL Bazında): >%65
Konsolide Kur Farkından Arındırılmış FAVÖK Marjı: >%24
Konsolide Yatırım Harcamaları: 10 Milyar TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185770
BIST
'
18:057.691
En Düşük
|Değişim
|: -0,60%
|| -46,63
|Açılış
|: 7.764
|
|Önceki Kapanış
|: 7.737
|
7.550
En Yüksek
7.795
18:0527,0642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0575
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1050
|
27,0752
En Düşük
27,0085
18:0529,5709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0972
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,6558
En Düşük
29,4400
18:051.657,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,49
|Açılış
|: 1.657,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.656,19
|
1.662,91
En Düşük
1.648,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|77,00
|29.298.038
|% 10,00
|
|TMSN
|74,80
|544.393.118
|% 10,00
|
|DAPGM
|52,25
|86.828.583
|% 10,00
|
|FZLGY
|16,28
|727.802.309
|% 10,00
|
|ORGE
|46,20
|189.128.265
|% 10,00
|
|BRLSM
|30,46
|1.113.812.884
|% -9,99
|
|PARSN
|104,50
|472.775.036
|% -9,99
|
|SDTTR
|360,00
|544.294.283
|% -9,98
|
|ONCSM
|236,40
|555.314.827
|% -9,98
|
|ADESE
|2,22
|1.225.862.692
|% -9,76
|
|ASTOR
|139,40
|11.690.834.597
|% -0,43
|
|THYAO
|259,70
|10.272.685.128
|% -0,65
|
|YKBNK
|16,49
|7.386.161.176
|% 4,10
|
|AKBNK
|30,36
|7.129.007.502
|% 0,53
|
|GESAN
|103,30
|5.435.623.486
|% -2,18
|
|ZOREN
|4,98
|3.067.741.829
|% 9,93
|
|ADESE
|2,22
|1.225.862.692
|% -9,76
|
|YKBNK
|16,49
|7.386.161.176
|% 4,10
|
|SKBNK
|3,96
|1.516.311.862
|% -1,98
|
|ISCTR
|17,39
|4.827.754.220
|% 2,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0535
|27,0642
|% 0,21
|
|Euro
|29,5548
|29,5709
|% 0,33
|
|Sterlin
|34,3612
|34,5335
|% 0,61
|
|Frank
|30,7231
|30,9082
|% 0,31
|
|Riyal
|7,1919
|7,2280
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-2,91
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.659
|2,82
|
|Cumhuriyet
|11.344
|11.516
|3,00
|
|Tam
|11.104
|11.193
|-13,00
|
|Yarım
|5.569
|5.622
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.776
|2.811
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,58
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,67
|19,68
|0,05
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|-1,71
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -144, 12 kaybederek (% -1.72 ) 8, 220
-
17:59XU100
Endeks 7, 613 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 61 altında . İşlem hacmi 134, 188.00 milyon TL de
-
17:59GENIL
Yüzde -6.61 oranında düşüşle 62.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 036, 435 adet işlem
-
17:58ADESE
Yüzde -9.76 oranında düşüşle 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 528, 553, 642 adet işlem
-
17:57ULUFA
Yüzde -8.13 oranında düşüşle 8.93 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 471, 577 adet işlem