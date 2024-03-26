***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
26.03.2024 18:58
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/08/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASELSAN 2024 yılı konsolide finansal sonuçlarına ilişkin beklentileri aşağıda sunulmaktadır
2024 Hedef TMS 29 Hariç (NOMİNAL)
Konsolide Gelirlerdeki Artış (TL) : >%70
Konsolide Kur Farkından Arındırılmış FAVÖK Marjı : >%26
Konsolide Yatırım Harcamaları : 12 Milyar TL
2024 Hedef TMS 29 Dahil (REEL)
Konsolide Gelirlerdeki Artış (TL) : >%10
Konsolide Kur Farkından Arındırılmış FAVÖK Marjı : >%22
Konsolide Yatırım Harcamaları : 14 Milyar TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262846
BIST