***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15/08/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarASELSAN 2024 yılı konsolide finansal sonuçlarına ilişkin beklentileri aşağıda sunulmaktadır2024 Hedef TMS 29 Hariç (NOMİNAL)Konsolide Gelirlerdeki Artış (TL) : >%70Konsolide Kur Farkından Arındırılmış FAVÖK Marjı : >%26Konsolide Yatırım Harcamaları : 12 Milyar TL2024 Hedef TMS 29 Dahil (REEL)Konsolide Gelirlerdeki Artış (TL) : >%10Konsolide Kur Farkından Arındırılmış FAVÖK Marjı : >%22Konsolide Yatırım Harcamaları : 14 Milyar TLhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262846BIST