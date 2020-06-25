***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.06.2020 17:12
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 27.05.2020
Genel Kurul Tarihi 19.06.2020
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe AKYURT
Adres Çankırı Yolu 7. Km.
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması.
4 - 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
6 - 2019 yılı hesap dönemine ait kârın kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi.
7 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin tespiti.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması.
10 - 2019 yılı hesap döneminde yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2019 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan rapor hakkında bilgi verilmesi.
12 - 2020 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
13 - 2020 yılı hesap döneminde yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması.
14 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi konusunda bilgi verilmesi.
15 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 25.06.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 19.06.2020 Aselsan Genel Kurul Toplantısı - Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 19.06.2020 General Assembly List of Attendees.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 19.06.2020 ASELSAN Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 4 19.06.2020 ASELSAN General Assembly Minutes.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Olağan Genel Kurul kararları 25.06.2020 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852915
BIST