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***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.05.2022 17:53
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 26.04.2022
Genel Kurul Tarihi 25.05.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.05.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe AKYURT
Adres Çankırı Yolu 7. Km

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2021 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2021 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması.
4 - 2021 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
6 - 2021 Yılı hesap dönemine ait kârın kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi.
7 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin tespiti.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması.
10 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 13. maddesinde değişiklik yapılması hakkında karar alınması.
11 - 2021 Yılı hesap döneminde yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2021 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan rapor hakkında bilgi verilmesi.
13 - 2022 Yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
14 - 2022 Yılı hesap döneminde yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması.
15 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi konusunda bilgi verilmesi.
16 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 30.05.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 25.05.2022 ASELSAN Olağan Genel Kurul Toplantısı Katılanlar.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 25.05.2022 ASELSAN Ordinary General Assembly List of Attendees.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 25.05.2022 ASELSAN Olagan Genel Kurul Toplantı Tutanagi.pdf - Tutanak
EK: 4 25.05.2022 ASELSAN Ordinary General Assembly Meeting Minutes.pdf - Tutanak
EK: 5 Esas Sözleşme Tadil Taslağı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 6 Articles_of_Association_Amendments.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Olağan Genel Kurul kararları 30.05.2022 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033389


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Cumhuriyet 6.497 6.595 40,00  
Tam 6.467 6.628 38,22  
Yarım 3.125 3.206 18,48  
Çeyrek 1.568 1.603 9,24  
Gümüş.Ons 21,98 22,00 -0,13  
Gümüş Gr. 11,59 11,61 0,08  
B. Petrol 117 117 1,14  
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