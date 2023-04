***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kararları TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 30.03.2023Genel Kurul Tarihi 26.04.2023Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.04.2023Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe AKYURTAdres Çankırı Yolu 7. KmGündem Maddeleri1 - Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - 2022 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.3 - 2022 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması.4 - 2022 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.6 - 2022 Yılı hesap dönemine ait kârın kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi.7 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.8 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti.9 - Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması.10 - Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve Esas Sözleşmenin "Şirketin Kayıtlı Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması.11 - 2022 Yılı hesap döneminde yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2022 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan rapor hakkında bilgi verilmesi.13 - 2023 Yılı hesap döneminde yapılacak bağış veya yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.14 - Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 09 Şubat 2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı uyarınca, deprem felaketi sebebiyle depremzedelere 100.000.000 TL (Yüz Milyon Türk Lirası) ayni veya nakdi bağış yapılmasına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararının onaylanması.15 - 2023 Yılı hesap döneminde yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması.16 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi konusunda bilgi verilmesi.17 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 27.04.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 26.04.2023 ASELSAN Olagan Genel Kurul Toplantı Tutanagi.pdf - TutanakEK: 2 26.04.2023 Ordinary General Assembly Meeting Minutes.pdf - TutanakEK: 3 Esas Sözlesmenin 6.Maddesinin Tadil Taslagi.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 Amendment to Article 6 of Articles of Association.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 5 26.04.2023 ASELSAN Olağan Genel Kurul Toplantısı Katılanlar.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 6 26.04.2023 ASELSAN Ordinary General Assembly List of Attendees.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarOlağan Genel Kurul kararları 27.04.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 28.04.2023 tarihinde 10821 sayılı Türkiye Ticaret SicilGazetesi'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142904BIST