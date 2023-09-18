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***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.09.2023 18:30
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aday Bilgisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 15.08.2023
Genel Kurul Tarihi 22.09.2023
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.09.2023
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe AKYURT
Adres Çankırı Yolu 7. Km

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
3 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ASELSAN_2023_OLAGANÜSTÜ_GENEL_KURUL_BILGILENDIRME_DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 ASELSAN_2023_EXTRAORDINARY_GENERAL_ASSEMBLY_MEETING_ INFORMATIVE_DOCUMENTS.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
22.09.2023 tarihinde gerçekleştirilecek 10. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda oylamaya sunulacak Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının bilgilerinin eklendiği güncel bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195997


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Tam 11.088 11.182 49,00  
Yarım 5.561 5.614 24,00  
Çeyrek 2.772 2.807 12,00  
Gümüş.Ons 23,19 23,22 0,17  
Gümüş Gr. 20,13 20,14 0,15  
B. Petrol 94,67 94,67 0,74  
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