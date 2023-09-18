***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aday BilgisiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 15.08.2023Genel Kurul Tarihi 22.09.2023Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.09.2023Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe AKYURTAdres Çankırı Yolu 7. KmGündem Maddeleri1 - Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.3 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ASELSAN_2023_OLAGANÜSTÜ_GENEL_KURUL_BILGILENDIRME_DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 ASELSAN_2023_EXTRAORDINARY_GENERAL_ASSEMBLY_MEETING_ INFORMATIVE_DOCUMENTS.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk Açıklamalar22.09.2023 tarihinde gerçekleştirilecek 10. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda oylamaya sunulacak Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının bilgilerinin eklendiği güncel bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195997BIST