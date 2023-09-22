***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı KararlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 15.08.2023Genel Kurul Tarihi 22.09.2023Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.09.2023Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe AKYURTAdres Çankırı Yolu 7. KmGündem Maddeleri1 - Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.3 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 22.09.2023 ASELSAN Olagaustu Genel Kurul Tutanagi.pdf - TutanakEK: 2 22.09.2023 ASELSAN Extraordinary General Assembly Meeting Minutes.pdf - TutanakEK: 3 22.09.2023 ASELSAN Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Katılanlar.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 4 22.09.2023 ASELSAN Extraordinary General Assembly List of Attendees.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196955BIST