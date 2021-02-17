***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2021 19:04
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Yenimahalle Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
01.01.2020 - 31.12.2020 Dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Mali Tablo (Gelir Tablosu) ek'te pdf olarak sunulmuştur.
Şirketimiz tarafından açıklanan iş bu gelir tablosu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine uygun olarak, IV. Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Aracı kurumların değerlemelerine esas, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarımız 23 Şubat 2021 tarihinde Yönetim Kurulu onayımızı takiben borsa kapanışı sonrasında kamuya açıklanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910574
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,23
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.530
18:056,9975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0045
|Açılış
|: 7,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9705
18:058,4238
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0491
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,3983
18:05398,50
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -5,13
|Açılış
|: 398,60
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
397,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATEKS
|59,95
|18.286.717
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|879.797
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|157.149.914
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.999.758
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|457.446.159
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|6.274.313
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|78.301.161
|% -9,96
|
|SERVE
|17,46
|1.075.367
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,14
|2.084.775
|% -9,95
|
|DIRIT
|8,73
|1.497.807
|% -9,35
|
|VAKBN
|4,53
|2.854.064.598
|% 3,66
|
|SASA
|45,28
|2.717.926.488
|% 9,96
|
|KOZAL
|142,30
|2.008.977.109
|% -1,73
|
|GARAN
|9,55
|1.785.736.961
|% -1,95
|
|HALKB
|5,77
|1.498.661.500
|% 9,90
|
|VAKBN
|4,53
|2.854.064.598
|% 3,66
|
|SKBNK
|1,49
|905.667.857
|% -2,61
|
|EKGYO
|2,47
|825.899.074
|% -1,20
|
|HALKB
|5,77
|1.498.661.500
|% 9,90
|
|KARSN
|5,27
|1.263.058.353
|% 7,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9877
|6,9943
|% 0,02
|
|Euro
|8,4078
|8,4189
|% -0,64
|
|Sterlin
|9,6424
|9,6908
|% -0,53
|
|Frank
|7,7419
|7,7886
|% -0,79
|
|Riyal
|1,8560
|1,8653
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-21,37
|
|Altın Gr.
|399
|400
|-4,08
|
|Cumhuriyet
|2.667
|2.707
|-24,00
|
|Tam
|2.653
|2.722
|-21,32
|
|Yarım
|1.282
|1.317
|-10,31
|
|Çeyrek
|643
|658
|-5,16
|
|Gümüş.Ons
|27,04
|27,07
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,76
|63,76
|0,41
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BRKSN
Yüzde 9.95 oranında artışla 11.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 251, 537 adet işlem
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Yüzde -4.90 oranında düşüşle 29.10 lira fiyatla işlem gören hissede 174, 903 adet işlem
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17:56XU030
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Yüzde -3.22 oranında düşüşle 31.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 612, 259 adet işlem