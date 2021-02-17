***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteYenimahalle Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021Açıklamalar01.01.2020 - 31.12.2020 Dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Mali Tablo (Gelir Tablosu) ek'te pdf olarak sunulmuştur.Şirketimiz tarafından açıklanan iş bu gelir tablosu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine uygun olarak, IV. Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Aracı kurumların değerlemelerine esas, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarımız 23 Şubat 2021 tarihinde Yönetim Kurulu onayımızı takiben borsa kapanışı sonrasında kamuya açıklanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910574BIST