***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kâr Payı DağıtımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 26.04.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018 Peşin 0,2017543 20,17543 10 0,1815788 18,15788B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2 Peşin 0,2017543 20,17543 10 0,1815788 18,15788Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 16.11.2022 18.11.2022 17.11.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASLS00018 0 0B Grubu, ASELS, TRAASELS91H2 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 26 Nisan 2022 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(1) maddesi gereğince 30.609.003,20 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın brüt 460.000.000,- TL'lik (1 TL'lik pay başına 20,17544 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %20,17544) kısmının, (net 414.000.000,- TL - 1 TL'lik pay başına 18,15789 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden net %18,15789) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılması,- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 34.600.000,- TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,- Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması,ve pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payının 16 Kasım 2022 tarihinde dağıtılması hususunun 47. Olağan Genel Kurul toplantısında teklif edilmesine karar verilmiştir.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.280.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 228.000.000Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz Yoktur.* SPK'ya Göre 114.000.000 114.000.000* Nakit 114.000.000 114.000.000* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 346.000.000 346.000.00016. Genel Kanuni Yedek Akçe 34.600.000 34.600.00017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 6.605.353.048,09 4.083.589.115,9920. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 219.875.598,09 0 3,11 0,181588 18,15789B Grubu 194.124.401,91 0 2,74 0,181588 18,15789TOPLAM 414.000.000 0 5,85 0,181588 18,15789Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları(1) Şirketimiz 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında Kanun kapsamında 69.082.452,-TL net Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri oluşmuştur.(2) Şirketimizin net dönem kârı 7.127.340.534,- TL olup, bu tutarın -3.221.517,-TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 7.130.562.051,-TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.(3) Şirketimizin dağıtılabilir net dönem kârından 5746 sayılı kanun gereği 20.000.000 TL fon tutarı ve Teknokent Kazanç İstisnası Fon Tutarı 5.584.585 TL düşülmüştür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024098BIST