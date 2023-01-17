***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.01.2023 19:03
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.01.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17 Ocak 2023 tarihli toplantısında
Şirketimizin 2 Milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanının 10 Milyar TL'ye yükseltilmesine, Esas sözleşmenin "Şirketin Kayıtlı Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, Kayıtlı sermaye tavan artırımı ve esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesi ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözlesmenin 6.Maddesinin Tadil Taslagi.pdf
EK: 2 Amendment to Article 6 of Articles of Association.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102863
BIST
18:055.315
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 107,36
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.339
En Düşük
5.194
18:0518,7895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0043
|Açılış
|: 19,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
18:0520,2820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0508
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,4273
En Düşük
20,2241
18:051.155,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,47
|Açılış
|: 1.155,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|20,46
|32.051.952
|% 10,00
|
|DURDO
|44,22
|21.240.901
|% 10,00
|
|PCILT
|32,78
|39.293.906
|% 10,00
|
|ARMDA
|337,70
|20.916.526
|% 10,00
|
|FLAP
|13,22
|112.490.951
|% 9,98
|
|POLTK
|1.512,00
|89.665.922
|% -7,80
|
|UZERB
|175,00
|1.948.206
|% -6,91
|
|ATSYH
|111,00
|3.091.287
|% -6,57
|
|MSGYO
|6,95
|53.662.039
|% -6,46
|
|DIRIT
|6,60
|524.017
|% -5,71
|
|EREGL
|40,90
|12.057.697.752
|% -0,29
|
|KRDMD
|19,60
|11.188.056.863
|% 3,54
|
|THYAO
|147,40
|10.947.731.089
|% 2,08
|
|TUPRS
|569,60
|6.267.438.393
|% 5,42
|
|EKGYO
|8,59
|5.287.426.168
|% 5,01
|
|EKGYO
|8,59
|5.287.426.168
|% 5,01
|
|KRDMD
|19,60
|11.188.056.863
|% 3,54
|
|YKBNK
|9,79
|3.532.074.638
|% 0,62
|
|EREGL
|40,90
|12.057.697.752
|% -0,29
|
|VAKBN
|10,45
|2.942.535.055
|% -0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7880
|18,7895
|% 0,02
|
|Euro
|20,2717
|20,2820
|% -0,25
|
|Sterlin
|23,0057
|23,1210
|% 0,72
|
|Frank
|20,3313
|20,4538
|% 0,66
|
|Riyal
|4,9881
|5,0131
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|-5,46
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.155
|-3,46
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.833
|7.898
|-2,00
|
|Yarım
|3.817
|3.865
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.914
|1.932
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|14,45
|14,48
|-0,24
|
|B. Petrol
|85,56
|85,56
|1,10
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ENSRI
Yüzde 6.46 oranında artışla 28.34 lira fiyatla işlem gören hissede 847, 841 adet işlem
-
17:58GRSEL
Yüzde 8.17 oranında artışla 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 133, 191 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, EKGYO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 9 artarak (% 1.62 ) 4, 708
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, PCILT, GESAN, ARCLK, SEGYO, ISGYO, BEYAZ, SOKE, PRDGS, ARMDA