***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılmasına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.01.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17 Ocak 2023 tarihli toplantısındaŞirketimizin 2 Milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanının 10 Milyar TL'ye yükseltilmesine, Esas sözleşmenin "Şirketin Kayıtlı Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, Kayıtlı sermaye tavan artırımı ve esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesi ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözlesmenin 6.Maddesinin Tadil Taslagi.pdfEK: 2 Amendment to Article 6 of Articles of Association.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102863BIST