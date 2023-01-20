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***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.01.2023 09:35
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı için SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.01.20ı (TL) 10.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 19.01.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması için 19.01.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözlesmenin 6.Maddesinin Tadil Taslagi.pdf
EK: 2 Amendment to Article 6 of Articles of Association.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103330


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