***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı için SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.01.20ı (TL) 10.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 19.01.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması için 19.01.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözlesmenin 6.Maddesinin Tadil Taslagi.pdfEK: 2 Amendment to Article 6 of Articles of Association.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103330BIST