***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.01.2023 09:35
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı için SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.01.20ı (TL) 10.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 19.01.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması için 19.01.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözlesmenin 6.Maddesinin Tadil Taslagi.pdf
EK: 2 Amendment to Article 6 of Articles of Association.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103330
BIST
10:585.468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 45,51
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.474
En Düşük
5.436
10:5818,8057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0173
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8388
En Düşük
18,7193
10:5820,4166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0721
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,4246
En Düşük
20,3003
10:581.168,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,23
|Açılış
|: 1.168,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler10:58
|OTTO
|108,90
|256.869
|% 10,00
|
|PKART
|28,64
|34.933.352
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|17.885.622
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|2.687.983
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|7.463.552
|% 9,89
|
|BRKSN
|11,92
|5.230.981
|% -8,24
|
|PRDGS
|8,61
|37.655.358
|% -7,32
|
|ZOREN
|5,84
|309.185.537
|% -5,04
|
|ATSYH
|105,80
|635.223
|% -4,34
|
|ETYAT
|5,18
|2.042.257
|% -4,07
|
|THYAO
|155,00
|2.291.590.856
|% 0,26
|
|EREGL
|41,00
|1.634.529.443
|% 1,59
|
|ASELS
|62,75
|1.097.636.024
|% 1,70
|
|TCELL
|39,16
|1.072.201.927
|% 4,93
|
|KOZAL
|587,20
|1.020.220.643
|% -0,14
|
|EKGYO
|8,55
|814.586.738
|% 1,42
|
|SKBNK
|2,91
|236.096.657
|% 2,11
|
|TSKB
|4,69
|260.469.570
|% 4,69
|
|ZOREN
|5,84
|309.185.537
|% -5,04
|
|KRDMD
|19,47
|962.500.136
|% 0,78
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7995
|18,8057
|% 0,09
|
|Euro
|20,4031
|20,4166
|% 0,35
|
|Sterlin
|23,1727
|23,2889
|% -0,15
|
|Frank
|20,4410
|20,5642
|% -0,00
|
|Riyal
|4,9906
|5,0157
|% 0,06
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|0,16
|
|Altın Gr.
|1.168
|1.168
|-0,00
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.918
|7.982
|-6,00
|
|Yarım
|3.858
|3.906
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.935
|1.953
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,05
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,51
|14,53
|0,09
|
|B. Petrol
|86,67
|86,67
|0,51
|
Seans Raporu
10:58
daha fazla
-
11:11BNTAS
Yüzde 9.87 oranında artışla 7.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 987, 610 adet işlem
-
11:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 07 artarak (% 0.81 ) 5, 999
-
11:10
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, OTTO, ARTI
-
11:10XU100
Endeks 5, 467 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 82 üstünde . İşlem hacmi 20, 453.00 milyon TL de
-
11:10TURSG
Yüzde 5.02 oranında artışla 11.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 083, 113 adet işlem