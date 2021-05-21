***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
21.05.2021 16:19
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu "AAA (Trk) / (Stabil Görünüm)" ve Kısa Vadeli Ulusal Notu "A-1+ (Trk) / (Stabil Görünüm) " olarak en yüksek notasyon olan yatırım yapılabilir seviyede belirlenmiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Notu "BB+ / (Negatif Görünüm)" olarak Türkiye Cumhuriyeti ülke tavanı ile aynı olacak şekilde belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937219
BIST
16:241.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 10,03
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
16:248,3775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0030
|Açılış
|: 8,3670
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
16:2410,2213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0403
|Açılış
|: 10,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2062
16:24507,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,34
|Açılış
|: 507,80
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,91
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler16:24
|SONME
|38,64
|7.406.433
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.954.903
|% 9,91
|
|FENER
|34,32
|491.451.338
|% 9,72
|
|OZGYO
|1,83
|13.905.943
|% 7,65
|
|SELGD
|4,08
|1.545.223
|% 7,65
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|SAYAS
|30,70
|61.181.769
|% -7,81
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|INVEO
|136,50
|81.415.704
|% -5,86
|
|GARAN
|8,21
|748.622.055
|% -0,24
|
|KRDMD
|8,12
|680.039.592
|% 1,25
|
|JANTS
|89,00
|631.029.950
|% 1,31
|
|TUPRS
|102,60
|625.321.554
|% 2,40
|
|BJKAS
|7,61
|581.571.216
|% 5,55
|
|YKBNK
|2,17
|377.836.889
|% -0,91
|
|EKGYO
|1,97
|269.813.682
|% 0,51
|
|GARAN
|8,21
|748.622.055
|% -0,24
|
|KRDMD
|8,12
|680.039.592
|% 1,25
|
|BJKAS
|7,61
|581.571.216
|% 5,55
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3747
|8,3775
|% -0,04
|
|Euro
|10,2155
|10,2213
|% -0,39
|
|Sterlin
|11,8391
|11,8985
|% -0,15
|
|Frank
|9,2727
|9,3286
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2246
|2,2358
|% -0,15
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|9,93
|
|Altın Gr.
|508
|508
|2,56
|
|Cumhuriyet
|3.356
|3.406
|20,00
|
|Tam
|3.339
|3.425
|15,92
|
|Yarım
|1.614
|1.657
|7,70
|
|Çeyrek
|809
|828
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,00
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|0,05
|
|B. Petrol
|66,14
|66,14
|1,03
|