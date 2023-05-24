***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
24.05.2023 15:42
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından değerlendirilmiş olup, Şirketimizin yatırım yapılabilir seviyedeki en yüksek notasyon olan Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "AAA (tr)", Kısa Vadeli Ulusal Kredi Notu "J1+ (tr)" ve görünümleri "Stabil" olarak teyit edilmiştir. Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Cinsinden Kredi Notları ve görünümleri ise Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası notları ve görünümlerine paralel olarak "BB/Negatif" olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153367
BIST
15:574.420
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -50,50
|Açılış
|: 4.477
|
|Önceki Kapanış
|: 4.471
|
4.524
En Düşük
4.417
15:5719,8931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0364
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2000
|
19,9005
En Düşük
19,8142
15:5721,4942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0926
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,8000
|
21,5090
En Düşük
21,3426
15:571.266,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,27
|Açılış
|: 1.266,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,30
|
1.269,51
En Düşük
1.258,44
BIST En Aktif Hisseler15:55
|RODRG
|48,90
|17.307.080
|% 9,99
|
|SMRTG
|67,85
|246.333.418
|% 9,97
|
|CANTE
|23,40
|328.316.786
|% 9,96
|
|IDEAS
|24,54
|3.935.907
|% 9,95
|
|PENTA
|15,59
|192.767.367
|% 9,94
|
|SAMAT
|23,46
|165.994.499
|% -9,98
|
|MARKA
|23,50
|539.325
|% -9,96
|
|POLTK
|2.606,60
|53.638.560
|% -7,42
|
|BVSAN
|44,08
|219.826.136
|% -6,81
|
|SDTTR
|111,90
|407.817.187
|% -5,89
|
|SASA
|50,20
|3.114.331.416
|% 0,40
|
|THYAO
|132,30
|1.891.758.494
|% -1,56
|
|ISCTR
|10,25
|1.631.047.364
|% -1,16
|
|EUPWR
|78,25
|1.435.492.337
|% 0,26
|
|KCHOL
|72,95
|1.210.245.156
|% -2,86
|
|ISCTR
|10,25
|1.631.047.364
|% -1,16
|
|EKGYO
|6,23
|825.533.142
|% -0,80
|
|ODAS
|5,79
|681.908.111
|% 1,76
|
|YKBNK
|8,73
|698.522.876
|% -0,91
|
|AKBNK
|14,09
|970.905.283
|% -2,15
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8878
|19,8920
|% 0,18
|
|Euro
|21,4740
|21,5010
|% 0,46
|
|Sterlin
|24,5941
|24,7174
|% 0,12
|
|Frank
|21,9505
|22,0827
|% 0,10
|
|Riyal
|5,2876
|5,3141
|% 0,22
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.981
|5,48
|
|Altın Gr.
|1.267
|1.267
|6,65
|
|Cumhuriyet
|9.328
|9.571
|10,00
|
|Tam
|9.366
|9.622
|-6,16
|
|Yarım
|4.635
|4.738
|-63,00
|
|Çeyrek
|2.310
|2.362
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,98
|14,99
|0,02
|
|B. Petrol
|77,81
|77,81
|0,97
|