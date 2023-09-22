***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriGenel Müdür Ahmet AKYOL Telefon: (0312) 592 60 00 Adres: ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Marşı Caddesi No:16 06200 Yenimahalle ANKARA, TÜRKİYE3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumlulukhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196962BIST