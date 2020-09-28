***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28/09/2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSaha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA A.Ş.)Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi28/09/2020Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi28/09/2021Not Geçerlilik Başlangıç TarihiAçıklamaŞirketimiz ile Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA A.Ş.) arasında 28/09/2020 tarihinde bir yıl geçerli olmak üzere "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi" imzalanmıştır.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876996BIST