***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
28.09.2020 15:24
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/09/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA A.Ş.)
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
28/09/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
28/09/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
-
Açıklama
Şirketimiz ile Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA A.Ş.) arasında 28/09/2020 tarihinde bir yıl geçerli olmak üzere "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi" imzalanmıştır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876996
BIST
18:051.121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,00
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.116
18:057,7923
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,1341
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8569
En Düşük
7,6453
18:059,0847
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 0,1775
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1493
En Düşük
8,8904
18:05468,72
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 10,23
|Açılış
|: 468,72
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
471,40
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|3.137,20
|10.199.717
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.694,60
|1.879.930
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,00
|2.690.878
|% 10,00
|
|DURDO
|20,46
|8.884.804
|% 10,00
|
|JANTS
|217,80
|11.124.244
|% 10,00
|
|KENT
|337,50
|5.907.317
|% -10,00
|
|AYCES
|91,90
|17.838.987
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,38
|140.112.797
|% -9,88
|
|SEKUR
|11,90
|12.263.939
|% -9,78
|
|PKENT
|730,00
|1.002.330
|% -8,75
|
|SISE
|7,77
|3.942.679.423
|% 9,90
|
|GARAN
|6,99
|1.836.491.096
|% -2,51
|
|ASELS
|17,46
|966.206.935
|% 1,39
|
|TRKCM
|5,10
|611.872.168
|% 9,44
|
|PETKM
|4,17
|602.120.466
|% -1,18
|
|SISE
|7,77
|3.942.679.423
|% 9,90
|
|GARAN
|6,99
|1.836.491.096
|% -2,51
|
|ODAS
|2,72
|572.090.668
|% 1,12
|
|YKBNK
|2,07
|320.624.198
|% -1,90
|
|PETKM
|4,17
|602.120.466
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7900
|7,7923
|% 1,75
|
|Euro
|9,0788
|9,0847
|% 1,99
|
|Sterlin
|9,9852
|10,0353
|% 2,60
|
|Frank
|8,3754
|8,4258
|% 1,97
|
|Riyal
|2,0716
|2,0819
|% 1,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|8,09
|
|Altın Gr.
|467
|467
|8,75
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|52,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|54,36
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|26,30
|
|Çeyrek
|751
|768
|13,15
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|5,80
|5,81
|0,17
|
|B. Petrol
|42,39
|42,39
|-0,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 84 kaybederek (% -0.30 ) 1, 259
-
17:59VKFYO
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 8.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 256, 754 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 598, 173 adet işlem
-
17:55GSRAY
Yüzde -9.26 oranında düşüşle 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 747, 623 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 124 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 18, 166.00 milyon TL de