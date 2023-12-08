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***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

08.12.2023 12:00
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi


***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/12/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
26/09/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
26/09/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
08/12/2023
Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK)  Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına  İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında yetkilendirilen SAHA Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile ASELSAN arasında yapılmış olan Kurumsal  Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi uyarınca SPK'nın Ocak 2014  tarihinde yayınladığı "Kurumsal Yönetim İlkeleri" baz alınarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme raporunda, 09.12.2022 tarihinde 10 üzerinden 9,34 olan notumuz 08.12.2023 tarihi itibariyle 9,41'e yükselmiştir. 
Alınan notlar ASELSAN'ın SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne büyük ölçüde uyum sağladığı, gerekli politika ve önlemleri  uygulamaya aldığı, yönetim ve iç kontrol mekanizmalarını etkin bir şekilde  oluşturup işlettiği, kurumsal yönetim risklerinin çoğunun tespit edilip aktif bir şekilde yönetildiği, pay ve menfaat sahiplerinin haklarının adil şekilde gözetildiği ,kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerinin en üst düzeyde olduğu ve yönetim kurulunun yapı ve işleyişinin en iyi uygulama kategorisinde olduğunu ifade etmektedir.
Türkçe ve İngilizce Kurumsal Yönetim Derecelendirme raporları ekte yer almaktadır.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
89,59 98,72 99,17 91,88 94,11




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223954


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