***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2020 15:21
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03.01.2014 tarihinde yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8. maddesine uygun şekilde toplam sorumluluk limiti 42.000.000,- ABD Doları olan Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesi 04.08.2020 tarihinden 04.08.2021 tarihine kadar geçerli olacak şekilde yenilenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864609
BIST
18:051.087
En Yüksek
|Değişim
|: -3,53%
|| -39,74
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.065
18:056,9597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0070
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
18:058,2370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0451
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1695
18:05446,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,53
|Açılış
|: 446,28
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
447,07
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|10,34
|24.645.985
|% 10,00
|
|DESA
|8,69
|57.777.807
|% 10,00
|
|KAREL
|19,14
|144.469.435
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,82
|8.761.462
|% 9,96
|
|ROYAL
|2,32
|7.383.850
|% 9,95
|
|BFREN
|954,20
|781.490
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.901.588
|% -10,00
|
|OZBAL
|2,97
|5.030.675
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.305,00
|485.445
|% -10,00
|
|KENT
|1.950,50
|988.904
|% -10,00
|
|ASELS
|34,40
|1.601.263.195
|% -2,44
|
|EKGYO
|2,13
|1.531.978.005
|% -4,91
|
|GARAN
|6,76
|1.465.463.362
|% -3,70
|
|THYAO
|11,01
|1.247.392.628
|% 2,99
|
|AKBNK
|5,05
|758.216.601
|% -3,63
|
|EKGYO
|2,13
|1.531.978.005
|% -4,91
|
|ISGYO
|1,95
|511.271.227
|% -3,47
|
|TSKB
|1,10
|275.469.018
|% -2,65
|
|HLGYO
|2,47
|595.235.705
|% -1,59
|
|GARAN
|6,76
|1.465.463.362
|% -3,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0663
|9,1118
|% 0,08
|
|Frank
|7,5799
|7,6255
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8530
|1,8623
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.993
|1.994
|16,59
|
|Altın Gr.
|446
|446
|4,53
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.960
|9,10
|
|Tam
|3.008
|3.046
|9,50
|
|Yarım
|1.460
|1.484
|4,60
|
|Çeyrek
|732
|744
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,38
|1,04
|
|Gümüş Gr.
|5,66
|5,67
|0,23
|
|B. Petrol
|44,20
|44,20
|0,05
|
Seans Raporu
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