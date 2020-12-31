***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.12.2020 18:17
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında,
Kuruluşumuzdan bu yana misyonumuzun en önemli parçalarından biri olan Ar-Ge faaliyetlerimizin merkezi bir yapıda daha etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini teminen Ar-Ge Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı kurulmasına ve Genel Müdür Danışmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Sezai ELAGÖZ'ün Ar-Ge Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak asaleten atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896156
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|MAALT
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|KSTUR
|157,30
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|21.305.625
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|% 9,99
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|ISATR
|203.315,00
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|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
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|ARZUM
|24,62
|1.218.069.582
|% -9,95
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|BRMEN
|3,46
|965.015
|% -9,90
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|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
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|GUBRF
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|% 2,50
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|GARAN
|10,47
|2.016.827.561
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|SISE
|7,34
|1.618.661.778
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|ARZUM
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|ZOREN
|2,78
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|SISE
|7,34
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|TSKB
|1,78
|364.478.601
|% -1,11
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|GARAN
|10,47
|2.016.827.561
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|YKBNK
|3,09
|566.239.679
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|18:00
|Alış
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|Dolar
|7,4321
|7,4398
|% 0,77
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|Euro
|9,1026
|9,1207
|% 0,62
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|Sterlin
|10,1169
|10,1676
|% 0,93
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|Frank
|8,4012
|8,4518
|% 0,77
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|Riyal
|1,9740
|1,9839
|% 0,60
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|18:00
|Alış
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|Altın Ons
|1.897
|1.897
|3,83
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|Altın Gr.
|452
|453
|3,11
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|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|45,00
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|Tam
|2.989
|3.066
|45,90
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|Yarım
|1.445
|1.483
|22,21
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|Çeyrek
|725
|742
|11,10
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|Gümüş.Ons
|26,47
|26,52
|-0,14
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|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
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|B. Petrol
|51,19
|51,19
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