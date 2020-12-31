***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında,Kuruluşumuzdan bu yana misyonumuzun en önemli parçalarından biri olan Ar-Ge faaliyetlerimizin merkezi bir yapıda daha etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini teminen Ar-Ge Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı kurulmasına ve Genel Müdür Danışmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Sezai ELAGÖZ'ün Ar-Ge Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak asaleten atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896156BIST