***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2021 15:15
ar
ASELSAN, Katar'da artan faaliyetlerini desteklemek amacıyla, "ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. QSTP-B" adı altında bir şube açmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903259
BIST
16:361.577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 20,25
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.578
En Düşük
1.561
16:367,4418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0313
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
16:369,0375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
16:36439,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,43
|Açılış
|: 439,49
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
438,61
BIST En Aktif Hisseler16:36
|PSDTC
|41,14
|21.808.539
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.808.539
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.808.539
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.808.539
|% 10,00
|
|BRISA
|25,96
|74.079.780
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|SILVR
|8,48
|44.556.623
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|SISE
|8,10
|2.504.438.567
|% 3,85
|
|THYAO
|13,56
|1.608.027.237
|% 2,49
|
|EKGYO
|2,50
|1.570.197.668
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,82
|1.541.268.749
|% 6,41
|
|KRDMD
|7,22
|1.413.667.315
|% -0,69
|
|EKGYO
|2,50
|1.570.197.668
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,82
|1.541.268.749
|% 6,41
|
|SISE
|8,10
|2.504.438.567
|% 3,85
|
|KRDMD
|7,22
|1.413.667.315
|% -0,69
|
|KARSN
|3,93
|585.504.487
|% 4,80
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4382
|7,4418
|% -0,42
|
|Euro
|9,0307
|9,0375
|% 0,02
|
|Sterlin
|10,0962
|10,1468
|% -0,35
|
|Frank
|8,3521
|8,4024
|% -0,12
|
|Riyal
|1,9769
|1,9868
|% -0,55
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,49
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,71
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-23,00
|
|Tam
|2.902
|2.976
|-23,56
|
|Yarım
|1.403
|1.439
|-11,39
|
|Çeyrek
|704
|720
|-5,70
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,00
|0,01
|
|B. Petrol
|55,38
|55,38
|0,63
|