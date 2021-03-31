***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2021 18:40
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında,
· Artan iş hacmimiz, mevcut tedarikçi ağımız, millileştirme çalışmalarımızın kritikliği nedeniyle ve uluslararası rekabet şartlarına daha uygun hale gelebilmek amacıyla organizasyon şemamızda direktörlük olarak yer alan Sanayileşme ve Tedarik Direktörlüğü'nün Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı olacak şekilde yapılandırılmasına,
· ASELSAN bünyesinde Finans Direktörü olarak görev yapmakta olan Nuh YILMAZ'ın Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak 01.04.2021 tarihinden itibaren atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922337
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,06
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.404
En Düşük
1.390
18:058,2540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0693
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2164
18:059,7446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0297
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9109
En Düşük
9,6805
18:05453,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,48
|Açılış
|: 453,86
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
446,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|29,04
|64.070.633
|% 10,00
|
|YAPRK
|107,80
|3.419.646
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.732.327
|% 10,00
|
|TGSAS
|17,93
|21.317.330
|% 10,00
|
|ALCAR
|412,60
|30.749.765
|% 10,00
|
|BRKO
|1,44
|3.394.181
|% -10,00
|
|IDEAS
|79,20
|2.839.162
|% -10,00
|
|NTHOL
|4,48
|134.206.858
|% -9,13
|
|ULUUN
|15,07
|273.686.377
|% -8,33
|
|MMCAS
|5,30
|71.923
|% -7,02
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SASA
|45,12
|2.115.273.765
|% 1,48
|
|KOZAL
|119,00
|1.186.535.100
|% 3,30
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|FROTO
|193,30
|721.153.318
|% -2,23
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SKBNK
|1,19
|202.422.326
|% -0,83
|
|EKGYO
|1,91
|274.540.744
|% -1,04
|
|PETKM
|5,75
|668.505.590
|% -0,17
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2436
|8,2540
|% -0,83
|
|Euro
|9,7134
|9,7446
|% -0,30
|
|Sterlin
|11,3585
|11,4154
|% -0,48
|
|Frank
|8,7310
|8,7836
|% -0,86
|
|Riyal
|2,1934
|2,2044
|% -0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|24,20
|
|Altın Gr.
|453
|453
|2,12
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|2,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|0,65
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|0,32
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,03
|
|B. Petrol
|64,35
|64,35
|0,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRVGD
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 17.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 921, 598 adet işlem
-
17:58KRTEK
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 18.53 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 034, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, MGROS, BIMAS
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, EREGL, KOZAA
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 01 kaybederek (% -0.08 ) 1, 203