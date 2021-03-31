***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında,· Artan iş hacmimiz, mevcut tedarikçi ağımız, millileştirme çalışmalarımızın kritikliği nedeniyle ve uluslararası rekabet şartlarına daha uygun hale gelebilmek amacıyla organizasyon şemamızda direktörlük olarak yer alan Sanayileşme ve Tedarik Direktörlüğü'nün Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı olacak şekilde yapılandırılmasına,· ASELSAN bünyesinde Finans Direktörü olarak görev yapmakta olan Nuh YILMAZ'ın Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak 01.04.2021 tarihinden itibaren atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922337BIST